Принц Гаррі це "бомба уповільненої дії", яка може зруйнувати монархію, — експерт

Після виходу скандальних мемуарів та фільму герцогів Сассекських популярність королівської родини Великобританії впала.

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Принц Гаррі — "бомба уповільненої дії", яка, за словами інсайдера, може зруйнувати монархію. Про це пише New York Post.

За тиждень до коронації Чарльза ІІІ експерт висловив думку, що менший син британського монарха цілком міг закинути "бомбу уповільненої дії", яка зруйнує всю монархію.

Посилаючись на новий документальний фільм "Король Чарльз: Хлопчик, який ходив сам", прем’єра якого відбудеться 2 травня на Paramount+, кілька джерел заявили, що він розкриє нові таємниці про сина Єлизавети ІІ та решту королівської родини Великобританії.

Щодо деталей, Грант Гаррольд, королівський дворецький у 2004-2011 роках, який з’являється в документальному фільмі, поділиться своєю точкою зору на нещодавню поведінку герцога Сассекського.

Кілька місяців тому принц Гаррі в документальному фільмі від Netflix "Гаррі і Меган" і у своїх скандальних мемуарах "Spare" виступив проти монархії.

"Наразі були проведені опитування, і популярність монархії впала", — заявив Гаррольд.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: royal.uk

"Чарльз, його популярність впала, популярність Вілла і Кейт впала, популярність Гаррі впала. Що це говорить про майбутнє? Я не думаю, що Гаррі усвідомлює, що, можливо, він запустив бомбу сповільненої дії, яка насправді може стати каталізатором фактичного знищення монархії", — попередив експерт.

Окрім цього, Гаррольд також висловив скептицизм щодо звинувачень Гаррі у фізичній бійці з Вільямом.

"За всі роки, які я був там, я не був свідком конфліктів [між Вільямом і Гаррі], я не був свідком криків. Вони були щасливою сім'єю", — сказав він.

За словами Гаррольда, головною причиною розриву з батьком є балакуча поведінка принца Гаррі.

"Єдина особливість Чарльза полягає в тому, що він дуже захищає монархію і хоче переконатися, що вона триватиме, як це робила його мати", — вважає експерт.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Нагадаємо, принц Гаррі не примириться з батьком та братом під час коронації, на думку експерта.

Також Фокус писав про місце принца Гаррі на коронації Чарльза ІІІ.