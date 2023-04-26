Принц Гаррі не підозрює, що його "відсадили" аж на десятий ряд

На коронації Чарльза ІІІ герцога Сассекського не хочуть бачити поряд з чинними членами королівської родини.

Related video

Принц Гаррі досі не знає, де він сидітиме, коли приєднається до своїх родичів на коронацію Чарльза ІІІ. Про це пише Page Six.

Поки що офіційні особи не повідомили скандальному герцогу Сассекському, як далеко він сидітиме у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023, попри те, що він молодший син британського монарха.

Колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл, якого Гаррі та його брат, принц Вільям, звинуватили у "зраді" покійної принцеси за публікацію її приватних листів, цього тижня заявив, що Гаррі може опинитися на церемонії аж у 10-му ряду.

Одне джерело розповіло: "Гаррі ще не сказали, де він сидить, але я дуже сумніваюся, що [це аж 10-й ряд]".

"Гаррі збирається підтримати свого тата. Усе, що я знаю, це те, що вимагати від нього набагато більше — це натяжка… у нього немає жодних планів, крім того, щоб просто входити та виходити".

Менший спадкоємець Чарльза ІІІ та його кохана, колишня американська акторка Меган Маркл були розміщені у другому ряду після Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон на похоронах королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Як членів королівської родини, котрі склали свої обовʼязки, Сассексів також не пустили на балкон Букінгемського палацу на святкування Платинового ювілею королеви в червні 2022.

Повідомляється, що Гаррі запитав про місця перед тим, як прийняти рішення летіти до королівства.

"Гаррі нічого не чув від Букінгемського палацу щодо місця для сидіння", — сказав інший інсайдер. "Я думаю, що всі сторони будуть зосереджені на тому, щоб зробити цей день якомога особливішим для короля".

Принц Гаррі Фото: Скріншот

Нагадаємо, принца Гаррі планують відсадити на коронації якомога далі від чинних членів королівської родини.

Також Фокус писав про бажання принца Гаррі повернутися до Великобританії.