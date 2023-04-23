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Стиль життя

Принц Гаррі "сумує за домом" та "відчайдушно хоче" повернутися до Великобританії

Принц Гаррі та Меган Маркл, принц гаррі коронація, коронація карла, коронація чарльза, принц гаррі сумує за домом
Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл

Герцог Сассекський звʼязувався з Карлом ІІІ, аби запланувати "якісне проведення часу" у травні, коли він прилетить до Лондона на коронацію батька.

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Принц Гаррі сумує за домом і "робив неодноразові спроби" зв’язатися з королем Карлом ІІІ, щоб запланувати "якісне проведення часу" разом у Великобританії наступного місяця. Про це пише The Sun.

Джерела стверджують, що герцог Сассекський "відчайдушно хоче" повернутися додому на історичну коронацію та сподівається використати поїздку, щоб налагодити свої напружені стосунки з батьком.

Судячи з усього, Його Величність сприйняв цю ідею, однак родичам вдалося поговорити лише один раз, оскільки британський монарх зайнятий підготовкою до своєї коронації 6 травня.

"Гаррі відчайдушно хотів повернутися на коронацію та провести якісний час зі своєю родиною", — сказав інсайдер британському виданню.

"Є готовність і бажання виправитися з обох сторін", — додав він.

Король Карл ІІІ та принц Гаррі Fullscreen
Король Карл ІІІ та принц Гаррі
Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Вважається, що король "щасливий", що його молодший син буде присутній під час його коронації, і "розуміє" те, що Меган Маркл залишилася в Каліфорнії з двома маленькими дітьми пари, принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Король Карл ІІІ та принцеса Діана із синами, принцом Гаррі та принцом Вільямом Fullscreen
Король Карл ІІІ та принцеса Діана із синами, принцом Гаррі та принцом Вільямом
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі пропустить додаткові заходи після офіційної коронації батька та полетить одразу до дружини та спадкоємців у США.

Також Фокус писав про сварки між королем Карлом ІІІ та принцом Гаррі через фінансове питання.