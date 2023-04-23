Принц Гаррі "сумує за домом" та "відчайдушно хоче" повернутися до Великобританії

Герцог Сассекський звʼязувався з Карлом ІІІ, аби запланувати "якісне проведення часу" у травні, коли він прилетить до Лондона на коронацію батька.

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Принц Гаррі сумує за домом і "робив неодноразові спроби" зв’язатися з королем Карлом ІІІ, щоб запланувати "якісне проведення часу" разом у Великобританії наступного місяця. Про це пише The Sun.

Джерела стверджують, що герцог Сассекський "відчайдушно хоче" повернутися додому на історичну коронацію та сподівається використати поїздку, щоб налагодити свої напружені стосунки з батьком.

Судячи з усього, Його Величність сприйняв цю ідею, однак родичам вдалося поговорити лише один раз, оскільки британський монарх зайнятий підготовкою до своєї коронації 6 травня.

"Гаррі відчайдушно хотів повернутися на коронацію та провести якісний час зі своєю родиною", — сказав інсайдер британському виданню.

"Є готовність і бажання виправитися з обох сторін", — додав він.

Король Карл ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Вважається, що король "щасливий", що його молодший син буде присутній під час його коронації, і "розуміє" те, що Меган Маркл залишилася в Каліфорнії з двома маленькими дітьми пари, принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Король Карл ІІІ та принцеса Діана із синами, принцом Гаррі та принцом Вільямом Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі пропустить додаткові заходи після офіційної коронації батька та полетить одразу до дружини та спадкоємців у США.

Також Фокус писав про сварки між королем Карлом ІІІ та принцом Гаррі через фінансове питання.