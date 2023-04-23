Принц Гарри "скучает по дому" и "отчаянно хочет" вернуться в Великобританию

Герцог Сассекский связывался с Карлом III, чтобы запланировать "качественное времяпрепровождение" в мае, когда он прилетит в Лондон на коронацию отца.

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Принц Гарри скучает по дому и "предпринимал неоднократные попытки" связаться с королем Карлом III, чтобы запланировать "качественное времяпрепровождение" вместе в Великобритании в следующем месяце. Об этом пишет The Sun.

Источники утверждают, что герцог Сассекский отчаянно хочет вернуться домой на историческую коронацию и надеется использовать поездку, чтобы наладить свои напряженные отношения с отцом.

Судя по всему, Его Величество воспринял эту идею, однако родственникам удалось поговорить только один раз, поскольку британский монарх занят подготовкой к своей коронации 6 мая.

"Гарри отчаянно хотел вернуться на коронацию и провести качественно время со своей семьей", — сказал инсайдер британскому изданию.

"Есть готовность и желание исправиться с обеих сторон", — добавил он.

Король Карл III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Считается, что король "счастлив", что его младший сын будет присутствовать во время его коронации, и "понимает", что Меган Маркл осталась в Калифорнии с двумя маленькими детьми пары, принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Король Карл III и принцесса Диана с сыновьями, принцем Гарри и принцем Уильямом Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри пропустит дополнительные мероприятия после официальной коронации отца и улетит сразу к жене и наследникам в США.

Также Фокус писал о ссорах между королем Карлом III и принцем Гарри из-за финансового вопроса.