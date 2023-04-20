Принц Гарри ссорился с отцом, когда тот не хотел давать деньги

После нескольких разговоров на повышенных тонах король Карл III просто перестал отвечать на звонки сына.

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Стало известно, почему король Карл III перестал отвечать на звонки принца Гарри, когда тот просил денег. Об этом пишет Page Six.

Британский монарх прервал общение с герцогом после того, как наследник продолжал просить денег, утверждает королевский эксперт.

Кроме того, муж Меган Маркл позволял себе повышать голос на отца и ссориться с ним.

"Однако Карл перестал отвечать на звонки после того, как его сын ругался и неоднократно просил средства во время их напряженных звонков", — пишет Роберт Джобсон в книге "Наш король: Карл III: раскрытие человека и монарха".

Король Карл III с сыновьями Фото: Getty

"Когда королева спросила его, почему, Карл ответил ей, что он не банк", — продолжает автор.

Несмотря на конфликт с отцом, Джобсон утверждает, что герцог Сассекский пытался поддерживать связь с покойной королевой Елизаветой II и "регулярно пытался связаться со своей бабушкой", когда переехал в Калифорнию.

"Королева надеялась, что ее внук, решив жить в Канаде, а затем в Калифорнии, найдет мир и счастье, живя избранной им жизнью, но, в конце концов, она попросила его поговорить непосредственно с отцом", — пишет британский журналист.

Источник сообщил Джобсону, что Ее Величество считало звонки Гарри достаточно "тяжелыми и изнурительными", и она "не хотела вмешиваться" в его отношения с Карлом.

Король Карл III с сыновьями Фото: Getty

Напомним, чем закончится последний эпизод сериала "Корона".

Также Фокус писал об отношении британцев к отсутствию Меган Маркл на коронации Карла III.