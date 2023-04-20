Принц Гаррі сварився з батьком, коли той не хотів давати гроші

Після кількох розмов на підвищених тонах король Карл ІІІ просто перестав відповідати на дзвінки сина.

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Стало відомо, чому король Карл ІІІ перестав відповідати на дзвінки принца Гаррі, коли той просив грошей. Про це пише Page Six.

Британський монарх перервав спілкування з герцогом після того, як спадкоємець нібито продовжував просити грошей, стверджує королівський експерт.

Окрім цього, чоловік Меган Маркл дозволяв собі підвищувати голос на батька та сваритися з ним.

"Однак Карл перестав відповідати на дзвінки після того, як його син лаявся на нього та неодноразово просив кошти під час їхніх напружених дзвінків", — пише Роберт Джобсон у книзі "Наш король: Карл III: розкриття людини та монарха".

Король Карл ІІІ із синами Фото: Getty

"Коли королева запитала його, чому, Карл відповів їй, що він не банк", — продовжує автор.

Попри конфлікт із батьком, Джобсон стверджує, що герцог Сассекський намагався підтримувати зв’язок із покійною королевою Єлизаветою II і "регулярно намагався зв’язатися зі своєю бабусею", коли переїхав до Каліфорнії.

"Королева сподівалася, що її онук, вирішивши жити в Канаді, а потім у Каліфорнії, знайде мир і щастя, живучи обраним ним життям, але врешті-решт вона попросила його поговорити безпосередньо з батьком", — пише британський журналіст.

Джерело повідомило Джобсону, що Її Величність вважала дзвінки Гаррі досить "важкими та виснажливими", і вона "не хотіла втручатися" в його стосунки з Карлом.

Король Карл ІІІ із синами Фото: Getty

Нагадаємо, чим закінчиться останній епізод серіалу "Корона".

Також Фокус писав про ставлення британців до відсутності Меган Маркл на коронації Карла ІІІ.