Принца Гаррі засунуть подалі на майбутній коронації Чарльза III, – ЗМІ

Не виключено, що герцог Сассекський буде у Великобританії менше доби.

Related video

На коронації Чарльза III, запланованій на 6 травня, буде присутній і його молодший син, принц Гаррі, який прилетить до Великобританії без дружини та дітей. Під час урочистих заходів його посадять подалі від старших членів королівської родини. Про це пише The Sun із посиланням на інформацію колишнього королівського дворецького Пола Баррелла.

Він повідомив, що герцог Сассекський "сидітиме на 10 рядів позаду решти членів королівської родини під час коронації і, як очікується, різко залишить зал".

За його словами, жодних шансів на примирення у Гаррі з родичами немає, а часу поговорити з братом чи батьком у нього може не бути.

"Це не сюрприз, він збирається показати своє обличчя. Він іде, щоб відкрити двері, і він іде тому, що його батько хоче, щоб він був там. Його батько буде радий, що обидва його сини будуть свідками цього неймовірного дня у його житті. Але Гаррі не збирається стирчати тут", – розповів Баррелл.

Він додав, що принц Гаррі буде в рідній країні менше доби, хоча поки що це не підтверджено.

"Він не хоче проводити з ними багато часу. Боюся, що найближчим часом ми не маємо шансів на примирення – думаю, Віндзори приймуть його дуже холодно", – припускає дворецький.

Раніше видання з посиланням на своїх інсайдерів писало, що принц Гаррі відчайдушно хотів приїхати на коронацію і провести час зі своєю родиною. Він робив неодноразові спроби зв'язатися з Чарльзом, щоб обговорити плани, однак вважається, що новий король був настільки зайнятий, що йому вистачило часу лише на одну розмову.

При цьому джерела стверджують, що з обох боків є "готовність та бажання виправитися".

Раніше Фокус писав про те, що Меган Маркл з'явилася з новою зачіскою на публіці. Це сталося вперше з того часу, як стало відомо, що її не буде на коронації.