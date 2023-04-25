Принца Гарри посадят подальше на предстоящей коронации Чарльза III, – СМИ

Не исключено, что герцог Сассекский будет в Великобритании меньше суток.

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На коронации Чарльза III, запланированной на 6 мая, будет присутствовать и его младший сын, принц Гарри, который прилетит в Великобританию без супруги и детей. Во время торжественных мероприятий его посадят подальше от старших членов королевской семьи. Об этом пишет The Sun со ссылкой на информацию бывшего королевского дворецкого Пола Баррелла.

Он сообщил, что герцог Сассекский "будет сидеть на 10 рядов позади остальных членов королевской семьи во время коронации и, как ожидается, резко покинет зал".

По его словам, никаких шансов на примирение у Гарри с родственниками нет, а времени поговорить с братом или отцом у него и вовсе может не быть.

"Это не сюрприз, он собирается показать свое лицо. Он идет, чтобы открыть дверь, и он идет, потому что его отец хочет, чтобы он был там. Его отец будет рад, что оба его сына будут свидетелями этого невероятного дня в его жизни. Но Гарри не собирается торчать здесь", – рассказал Баррелл.

Он добавил, что принц Гарри будет в родной стране менее суток, хотя пока что это не подтверждено.

"Он не хочет проводить с ними много времени. Боюсь, что в ближайшее время у нас нет шансов на примирение – думаю, Виндзоры примут его очень холодно", – не исключает дворецкий.

Ранее издание со ссылкой на своих инсайдеров писало, что "Гарри отчаянно хотел вернуться на коронацию и провести время со своей семьей".

Он предпринимал неоднократные попытки связаться с Чарльзом, чтобы обсудить планы, однако считается, что новый король был настолько занят, что у него хватило времени только на один разговор.

При этом источники утверждают, что с обеих сторон есть "готовность и желание исправиться".

Ранее Фокус писал о том, что Меган Маркл появилась с новой прической на публике. Это произошло впервые с тех пор, как стало известно, что ее не будет на коронации.