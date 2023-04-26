Принц Гарри не подозревает, что его "отсадили" аж на десятый ряд
На коронации Чарльза ІІІ герцога Сассекского не хотят видеть рядом с действующими членами королевской семьи.
Принц Гарри до сих пор не знает, где он будет сидеть, когда присоединится к своим родственникам на коронации Чарльза III. Об этом пишет Page Six.
Пока официальные лица не сообщили скандальному герцогу Сассекскому, как далеко он будет сидеть в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года, несмотря на то, что он младший сын британского монарха.
Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл, которого Гарри и его брат, принц Уильям, обвинили в "предательстве" покойной принцессы за публикацию ее частных писем, заявил, что Гарри может оказаться на церемонии в 10-м ряду.
Один источник рассказал: "Гарри еще не сказали, где он сидит, но я очень сомневаюсь, что [это 10-й ряд]".
"Гарри собирается поддержать своего папу. Все, что я знаю, это то, что требовать от него гораздо больше — это натяжка... у него нет никаких планов, кроме того, чтобы просто входить и выходить".
Меньший наследник Чарльза III и его возлюбленная, бывшая американская актриса Меган Маркл были размещены во втором ряду после Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.
Как членов королевской семьи, которые сложили свои обязанности, Сассексов также не пустили на балкон Букингемского дворца на праздновании Платинового юбилея королевы в июне 2022.
Сообщается, что Гарри спросил о местах перед тем, как принять решение лететь в королевство.
"Гарри ничего не слышал от Букингемского дворца по поводу места для сидения", — сказал другой инсайдер. "Я думаю, что все стороны будут сосредоточены на том, чтобы сделать этот день как можно более особенным для короля".
Напомним, принца Гарри планируют отсадить на коронации как можно дальше от действующих членов королевской семьи.
Также Фокус писал о желании принца Гарри вернуться в Великобританию.