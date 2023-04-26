Принц Гарри не подозревает, что его "отсадили" аж на десятый ряд

На коронации Чарльза ІІІ герцога Сассекского не хотят видеть рядом с действующими членами королевской семьи.

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Принц Гарри до сих пор не знает, где он будет сидеть, когда присоединится к своим родственникам на коронации Чарльза III. Об этом пишет Page Six.

Пока официальные лица не сообщили скандальному герцогу Сассекскому, как далеко он будет сидеть в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года, несмотря на то, что он младший сын британского монарха.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл, которого Гарри и его брат, принц Уильям, обвинили в "предательстве" покойной принцессы за публикацию ее частных писем, заявил, что Гарри может оказаться на церемонии в 10-м ряду.

Один источник рассказал: "Гарри еще не сказали, где он сидит, но я очень сомневаюсь, что [это 10-й ряд]".

"Гарри собирается поддержать своего папу. Все, что я знаю, это то, что требовать от него гораздо больше — это натяжка... у него нет никаких планов, кроме того, чтобы просто входить и выходить".

Меньший наследник Чарльза III и его возлюбленная, бывшая американская актриса Меган Маркл были размещены во втором ряду после Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Как членов королевской семьи, которые сложили свои обязанности, Сассексов также не пустили на балкон Букингемского дворца на праздновании Платинового юбилея королевы в июне 2022.

Сообщается, что Гарри спросил о местах перед тем, как принять решение лететь в королевство.

"Гарри ничего не слышал от Букингемского дворца по поводу места для сидения", — сказал другой инсайдер. "Я думаю, что все стороны будут сосредоточены на том, чтобы сделать этот день как можно более особенным для короля".

Принц Гарри Фото: Скриншот

Напомним, принца Гарри планируют отсадить на коронации как можно дальше от действующих членов королевской семьи.

Также Фокус писал о желании принца Гарри вернуться в Великобританию.