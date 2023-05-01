Принц Гарри это "бомба замедленного действия", которая может разрушить монархию, — эксперт

После выхода скандальных мемуаров и фильма герцогов Сассекских популярность королевской семьи Великобритании упала.

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Принц Гарри – "бомба замедленного действия", которая, по словам инсайдера, может разрушить монархию. Об этом пишет New York Post.

За неделю до коронации Чарльза ІІІ эксперт высказал мнение, что младший сын британского монарха вполне мог забросить "бомбу замедленного действия", которая разрушит всю монархию.

Ссылаясь на новый документальный фильм "Король Чарльз: Мальчик, который ходил сам", премьера которого состоится 2 мая на Paramount+, несколько источников заявили, что он раскроет новые тайны о сыне Елизаветы II и остальной королевской семье Великобритании.

Что касается деталей, то Грант Гаррольд, королевский дворецкий в 2004-2011 годах, который появляется в документальном фильме, поделится своей точкой зрения на недавнее поведение герцога Сассекского.

Несколько месяцев назад принц Гарри в документальном фильме от "Netflix" Гарри и Меган и в своих скандальных мемуарах "Spare" выступил против монархии.

"В настоящее время были проведены опросы, и популярность монархии упала", — заявил Гаррольд.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: royal.uk

"Чарльз, его популярность упала, популярность Уилла и Кейт упала, популярность Гарри упала. Что это говорит о будущем? Я не думаю, что Гарри осознает, что, возможно, он запустил бомбу замедленного действия, которая действительно может стать катализатором фактического уничтожения монархии", – предупредил эксперт.

Кроме того, Гаррольд также выразил скептицизм по поводу обвинений Гарри в драке с Уильямом.

"За все годы, которые я был там, я не был свидетелем конфликтов [между Уильямом и Гарри], я не был свидетелем криков. Они были счастливой семьей", — сказал он.

По словам Гаррольда, главной причиной разрыва с отцом является болтливое поведение принца Гарри.

"Единственная особенность Чарльза состоит в том, что он очень защищает монархию и хочет убедиться, что она будет продолжаться, как это делала его мать", — считает эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Напомним, принц Гарри не примирится с отцом и братом во время коронации, по мнению эксперта.

Также Фокус писал о месте принца Гарри на коронации Чарльза ІІІ.