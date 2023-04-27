Принц Гарри "не увидит" отца и принца Уильяма во время коронации

Герцог Сассекский посетит официальное событие, чтобы "показать свое лицо".

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Принц Гарри "не увидит" принца Уильяма и своего отца во время коронации 6 мая 2023 года. Об этом пишет Page Six.

По словам бывшего дворецкого покойной принцессы Дианы, герцог Сассекский "не увидит" короля Чарльза ІІІ и принца Уильяма во время эпохального события.

Сообщается, что скандальный принц не разговаривал со своим братом после похорон их бабушки, королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Пол Баррелл, работавший на покойную бывшую супругу Чарльза ІІІ более 10 лет, говорит, что вряд ли братья помирятся во время коронации своего отца 6 мая.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

"Нет шансов на примирение в ближайшее время, я боюсь — я думаю, что он получит очень холодный прием от Виндзоров", — сказал Баррелл.

Он также считает, что принц Гарри собирается на коронацию только для того, чтобы "показать лицо".

"Он приходит, чтобы поставить ногу в дверь, и он приходит, потому что его отец хочет, чтобы он был там", — сказал королевский эксперт. "Его отец будет рад, что оба его сына будут свидетелями этого невероятного дня в его жизни".

"Но Гарри не собирается слоняться", — добавил он.

Принц Гарри и принц Уильям с покойной Елизаветой II Фото: Getty

Недавно Гарри объявил, что посетит церемонию 6 мая сам, оставив свою жену Меган Маркл и двоих детей Арчи и Лилибет дома в Калифорнии.

Более того, Сассекский посетит лишь фактическую церемонию коронации и пропустит другие торжества выходных.

Напомним, принц Гарри еще не знает о своем месте в десятом ряду.

Также Фокус писал об открытии сцены "Евровидения-2023" королем Чарльзом ІІІ и королевой-консортом Камиллой.