Принц Гаррі "не побачить" батька та принца Вільяма під час коронації

Герцог Сассекський відвідає офіційну подію, аби "показати своє обличчя".

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Принц Гаррі "не побачить" принца Вільяма та свого батька під час коронації 6 травня 2023. Про це пише Page Six.

За словами колишнього дворецького покійної принцеси Діани, герцог Сассекський "не побачить" короля Чарльза ІІІ та принца Вільяма під час епохальної події.

Повідомляється, що скандальний принц не розмовляв зі своїм братом після похорону їхньої бабусі, королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

Пол Баррелл, який працював на покійну колишню дружину Чарльза ІІІ понад 10 років, каже, що навряд чи брати помиряться під час коронації свого батька 6 травня.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

"Немає шансів на примирення найближчим часом, я боюся — я думаю, що він отримає дуже холодний прийом від Віндзорів", — сказав Баррелл.

Він також вважає, що принц Гаррі збирається на коронацію лише для того, щоб "показати обличчя".

"Він приходить, щоб поставити ногу в двері, і він приходить, тому що його батько хоче, щоб він був там", — сказав королівський експерт. "Його батько буде радий, що обидва його сини будуть свідками цього неймовірного дня в його житті".

"Але Гаррі не збирається тинятися", — додав він.

Принц Гаррі та принц Вільям з покійною Єлизаветою ІІ Фото: Getty

Нещодавно Гаррі оголосив, що відвідає церемонію 6 травня сам, залишивши свою дружину Меган Маркл і двох дітей, Арчі та Лілібет, удома в Каліфорнії.

Більше того, Сассекський відвідає лише фактичну церемонію коронації та пропустить інші урочистості тих вихідних.

Нагадаємо, принц Гаррі ще не знає про своє місце на десятому ряду.

Також Фокус писав про відкриття сцени "Євробачення-2023" королем Чарльзом ІІІ та королевою-консортом Каміллою.