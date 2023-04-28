Меган Маркл підписала контракт з головним голлівудським агентством талантів

Тепер дружина принца Гаррі представлена тим же агентством, що й Ріанна.

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл підписала контракт з великим агентством талантів, яке представляє деяких із найбільших зірок Голлівуду. Про це пише Variety.

Колишня американська акторка буде представлена на "WME", клієнтами якого є такі знаменитості, як Ріанна, Двейн "Скеля" Джонсон і Метт Деймон.

Американський інсайдерський сайт повідомив, що її представником буде Арі Емануель, який працював з Марком Волбергом, Мартіном Скорсезе та Шарліз Терон.

Повідомляється, що ця угода сталася після тривалої боротьби за представництво герцогині між численними голлівудськими агентствами. Герцогиня Сассекська зосереджуватиметься на кіно- та телевізійному виробництві та партнерстві з брендами, а не на акторській діяльності.

Меган Маркл Фото: Соцмережі

Медіакомпанія герцогині Archewell, яку також представлятиме WME, вже має угоди з Netflix і Spotify. Ці угоди призвели до запуску документального фільму "Гаррі та Меган" і подкасту "Архетипи".

Подкаст, запущений влітку 2022, має на меті "розібрати, дослідити та підірвати ярлики, які намагаються стримувати жінок". Серед гостей уже були Мерая Кері, Серена Вільямс і Мінді Калінг.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл запідозрили в копіюванні стилю та зовнішності Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про плани Меган Маркл завдати "максимальної шкоди" перед коронацією батька принца Гаррі.