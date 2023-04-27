Меган Маркл хоче "завдати максимальної шкоди" перед коронацією, — джерело

Герцогиня Сассекська не буде присутньою безпосередньо на офіційній події, проте драму вона не має наміру пропускати.

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Меган Маркл хоче завдати "максимальної шкоди" перед коронацією. Про це пише Sky News.

За словами джерела, дружина принца Гаррі може пропустити коронацію, але вона не має наміру уникати драми.

"Хоч Меган не планує бути присутньою, вона хоче завдати максимальної шкоди королівській родині", — сказав ведучий GB News Ден Вуттон.

Він зазначив, що останні новини про 41-річну Маркл, яка пише листи до 74-річного короля Карла III, про її занепокоєння щодо расизму в королівській родині, здається, зручні для часу, оскільки наближається коронація.

Поки 38-річний принц Гаррі відвідає великий день свого батька, Маркл залишиться в Каліфорнії зі своїми дітьми, принцом Арчі, 3, і принцесою Лілібет, 1.

"Того, чого вони хотіли, не було досягнуто", — повідомило джерело, маючи на увазі сімейне примирення. "Але врешті-решт він збирається туди підтримати свого тата… це стало таким особистим".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Стосунки між подружжям та рештою королівської родини були напруженими протягом тривалого часу, але вони досягли точки кипіння після документального серіалу Netflix "Гаррі та Меган" і бестселера Гаррі "Запасний", який містив численні скандальні подробиці.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл копіює зовнішність та стиль Кейт Міддлтон.

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