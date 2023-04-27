Меган Маркл хочет "нанести максимальный вред" перед коронацией, — источник

Герцогиня Сассекская не присутствует непосредственно на официальном событии, однако драму она не намерена пропускать.

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Меган Маркл хочет нанести "максимальный ущерб" перед коронацией. Об этом пишет Sky News.

По словам источника, супруга принца Гарри может пропустить коронацию, но она не намерена избегать драмы.

"Хотя Меган не планирует присутствовать, она хочет нанести максимальный ущерб королевской семье", — сказал ведущий GB News Дэн Вуттон.

Он отметил, что последние новости о 41-летней Маркл, которая пишет письма 74-летнему королю Карлу III о ее беспокойстве по поводу расизма в королевской семье, кажется, удобны для времени, поскольку приближается коронация.

Пока 38-летний принц Гарри посетит великий день своего отца, Маркл останется в Калифорнии со своими детьми, принцем Арчи, 3 и принцессой Лилибет, 1.

"То, чего они хотели, не было достигнуто", — сообщил источник, имея в виду семейное примирение. "Но, в конце концов, он собирается туда поддержать своего папу… это стало таким личным".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Отношения между супругами и остальной королевской семьей были напряженными в течение длительного времени, но они достигли точки кипения после документального сериала Netflix "Гарри и Меган" и бестселлера принца "Запасной", содержавшего многочисленные скандальные подробности.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл копирует внешность и стиль Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о новом стильном образе Меган Маркл.