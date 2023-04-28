Меган Маркл подписала контракт с главным голливудским агентством талантов

Теперь жена принца Гарри представлена тем же агентством, что и Рианна.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с крупным агентством талантов, представляющим некоторых из величайших звезд Голливуда. Об этом пишет Variety.

Бывшая американская актриса будет представлена на "WME", клиентами которого являются такие знаменитости, как Рианна, Дуэйн "Скала" Джонсон и Мэтт Дэймон.

Американский инсайдерский сайт сообщил, что ее представителем будет Ари Эмануэль, работавший с Марком Уолбергом, Мартином Скорсезе и Шарлиз Терон.

Сообщается, что это соглашение произошло после продолжительной борьбы за представительство Маркл между многочисленными голливудскими агентствами.

Герцогиня Сассекская будет сосредотачиваться на кино- и телевизионном производстве и партнерстве с брендами, а не на актерской деятельности.

Меган Маркл Фото: Соцсети

У медиакомпании герцогини Archewell, которую также будет представлять WME, уже есть соглашения с Netflix и Spotify. Эти соглашения привели к запуску документального фильма "Гарри и Меган" и подкаста "Архетипы".

Подкаст, запущенный летом 2022, имеет целью "разобрать, исследовать и взорвать ярлыки, пытающиеся сдерживать женщин". Среди гостей уже были Мэрайя Кэри, Серена Уильямс и Минди Калинг.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл заподозрили в копировании стиля и внешности Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о планах Меган Маркл нанести "максимальный ущерб" перед коронацией отца принца Гарри.