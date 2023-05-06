"Пальцы-сосиски": сеть отреагировала мемами на коронацию Чарльза III (фото)

Шутка о сосисках обязана своему появлению выдающимся пальцам нового британского монарха, которые, по мнению некоторых, напоминают колбасные изделия. Упоминалось и о том, что королю пришлось долго ждать, чтобы устроиться на нынешнюю работу.

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Сырный Киш назвали официальным блюдом на коронации короля Великобритании Чарльза Третьего, но некоторые британцы решили отметить знаменательное событие с помощью сандвичей с "сосисками-пальцами". Об этом сообщает The Daily Mail.

Шутка обязана своему появлению выдающимся пальцам нового британского монарха, которые, по мнению некоторых, похожи на сосиски.

Один из пользователей Twitter поделился кулинарным шедевром и пошутил, что его мама всю ночь трудилась над блюдом.

Пальцы-сосиски короля Чарльза

Другие популярные мемы, связанные с коронацией, за которой наблюдали миллионы людей по всему миру в субботу, 6 мая, были посвящены типично британской атрибутике: флагу, чаю, овсянке, а также королеве-консорт Камилле.

Артист, ранее известный как Принц

В соцсетях шутили и о том, что королю пришлось довольно долго ждать, чтобы устроиться на нынешнюю работу.

Когда подаешь заявление об устройстве на работу, и когда получаешь

Кто-то поделился фото новых хлопьев, посвященных коронации.

Пользователь Reddit опубликовал новые утренние хлопья, посвященные коронации.

Еще один пользователь выложил фотографию "коронации" собственного "Короля Чарльза", спаниеля.

Коронация Короля Чарльза

Еще один король:

Коронация Принца Чарльза

Принц Гарри прибыл на коронацию.

Принц Гарри

Королева-консорт Камилла на троне

Кого-то сказал, что больше ждет мемов с пятилетним принцем Луи.

Принц Луи на коронации Чарльза

А кинотеатр "Принц Чарльз" сообщил, что не будет менять свое название в связи с переходом Чарльза на новую должность.

Кинотеатр "Принц Чарльз"

Напомним, Король Чарльз официально занял трон британского монарха. В Вестминстерском аббатстве состоялась первая за 70 лет коронация, а церемонией руководил архиепископ Кентерберийский.

Также сообщалось, что в преддверии коронации британский парламент повторил фото, сделанное во время коронации деда Чарльза — короля Георга VI. Состоялось это событие 12 мая 1937 года.