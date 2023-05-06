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Мир Коронация Чарльза III

"Пальцы-сосиски": сеть отреагировала мемами на коронацию Чарльза III (фото)

Король Чарльз, коронация , Коронованный Чарльз Третий
Фото: Getty Images | Коронованный Чарльз Третий

Шутка о сосисках обязана своему появлению выдающимся пальцам нового британского монарха, которые, по мнению некоторых, напоминают колбасные изделия. Упоминалось и о том, что королю пришлось долго ждать, чтобы устроиться на нынешнюю работу.

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Сырный Киш назвали официальным блюдом на коронации короля Великобритании Чарльза Третьего, но некоторые британцы решили отметить знаменательное событие с помощью сандвичей с "сосисками-пальцами". Об этом сообщает The Daily Mail.

Шутка обязана своему появлению выдающимся пальцам нового британского монарха, которые, по мнению некоторых, похожи на сосиски.

Один из пользователей Twitter поделился кулинарным шедевром и пошутил, что его мама всю ночь трудилась над блюдом.

Пальцы-сосиски короля Чарльза Fullscreen
Пальцы-сосиски короля Чарльза

Другие популярные мемы, связанные с коронацией, за которой наблюдали миллионы людей по всему миру в субботу, 6 мая, были посвящены типично британской атрибутике: флагу, чаю, овсянке, а также королеве-консорт Камилле.

Артист, ранее известный как Принц Fullscreen
Артист, ранее известный как Принц

В соцсетях шутили и о том, что королю пришлось довольно долго ждать, чтобы устроиться на нынешнюю работу.

Принц Чарльз в молодости, король чарльз в молодости, Fullscreen
Когда подаешь заявление об устройстве на работу, и когда получаешь

Кто-то поделился фото новых хлопьев, посвященных коронации.

Хлопья "Принц Чарльз" Fullscreen
Пользователь Reddit опубликовал новые утренние хлопья, посвященные коронации.

Еще один пользователь выложил фотографию "коронации" собственного "Короля Чарльза", спаниеля.

Коронация Короля Чарльза Fullscreen
Коронация Короля Чарльза

Еще один король:

Коронация Принца Чарльза

Принц Гарри прибыл на коронацию.

Принц Гарри Fullscreen
Принц Гарри
Королева-консорт Камилла на троне Fullscreen
Королева-консорт Камилла на троне

Кого-то сказал, что больше ждет мемов с пятилетним принцем Луи.

Принц Луи на коронации Чарльза Fullscreen
Принц Луи на коронации Чарльза

А кинотеатр "Принц Чарльз" сообщил, что не будет менять свое название в связи с переходом Чарльза на новую должность.

Кинотеатр "Принц Чарльз" Fullscreen
Кинотеатр "Принц Чарльз"

Напомним, Король Чарльз официально занял трон британского монарха. В Вестминстерском аббатстве состоялась первая за 70 лет коронация, а церемонией руководил архиепископ Кентерберийский.

Также сообщалось, что в преддверии коронации британский парламент повторил фото, сделанное во время коронации деда Чарльза — короля Георга VI. Состоялось это событие 12 мая 1937 года.