"Боже, храни мемы": главные шутки о коронации Чарльза ІІІ

Поклонники и хейтеры британских роялов вспомнили Меган Маркл, мемуары принца Гарри и почтенный возраст монарха.

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Коронация Чарльза ІІІ спровоцировала создание волны мемов в Сети. Фокус собрал еще одну порцию шуток о серьезном историческом событии в Великобритании.

"Боже, храни мемы", — пишут пользователи Twitter.

"Чашка для коронации Чарльза ІІІ уже создана", — шутят фанаты британских роялов.

Конечно, одной из главных тем для шуток стала персона скандального принца Гарри и его мемуары "Запасной". В Сети шутят, что именно их вручили Чарльзу ІІІ во время коронации в Вестминстерском аббатстве.

Фото: Соцсети

Еще одной темой для шуток стал возраст короля, во время которого он "получил свою первую работу". Справедливости ради отметим, что 74-летний Чарльз в роли принца Уэльского выполнял ряд обязанностей, среди которых была и благотворительная деятельность.

Персона королевы Камиллы тоже не обошлась без шлейфа мемов.

"Видимо, он думает о других женщинах", "Надеюсь, герцогиня Сара Фергюсон позволит королевским корги поиграть на коронации, чтобы создать хаос", — шутят пользователи Сети, вспоминая любимцев Елизаветы II, о которых сейчас заботится ее бывшая невестка.

В частности, шутили о "Burger King" и головном уборе принцессы Анны, который заблокировал вид принца Гарри во время церемонии.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, хотя и не была на самой коронации, фигурирует в ряде "коронационных" мемов. Пользователи Сети предположили, как выглядел бы "Европейский тур мести" супруги принца Гарри, и заподозрили в таинственном мужчине замаскированную герцогиню.

Отдельным мемом стал принц Луи, который в очередной раз не подвел публику и демонстрировал свои искренние чувства и скуку от долгого официального события.

"Тем временем Меган Маркл в Лос-Анджелесе":

Напомним, Чарльз ІІІ нарушил традицию, выбрав современный наряд на свою коронацию.

Также Фокус писал о первой порции мемов о коронации Чарльза III.