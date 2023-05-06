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Стиль жизни Коронация Чарльза III

Чарльз III нарушил королевские традиции, выбрав современный наряд на коронацию

Король Чарльз ІІІ, Король Чарльз ІІІ нарушил традиции современным нарядом, Король Чарльз ІІІ образ на коронации
Фото: Getty Images | Король Чарльз ІІІ

74-летний Чарльз ІІІ официально стал королем Великобритании.

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Чарльз III нарушил королевские традиции, выбрав современный наряд для коронации. Об этом пишет Page Six.

Новоиспеченный британский монарх прибыл в Вестминстерское аббатство с королевой Камиллой на церемонию сегодняшней коронации в современном образе, отказавшись от традиционного королевского наряда.

74-летний Чарльз решил не носить шелковые чулки и бриджи, обычно надеваемые на коронациях. Королевский инсайдер сказал, что монарх считал их "слишком устаревшим".

Также он решил не носить полную военную форму. Вместо этого монарх был одет в винтажную мантию государства, темно-красную коронационную тунику и кремовую шелковую рубашку с брюками Королевского флота.

Коронация Чарльза ІІІ Fullscreen
Коронация Чарльза ІІІ
Фото: Getty Images

Его туника, вдохновленная похожими моделями, которые носили короли Георг V и король Георг VI на собственных коронациях, была изготовлена Ede и Ravenscroft.

Белая рубашка Turnbull & Asser, также вдохновленная королями Георгом V и королем Георгом VI, имеет вышитые дубовые листья и желуди на воротниках и манжетах.

Тем временем штаны короля являются частью его обычного наряда и регулярно носятся как часть полного церемониального фрака Королевского флота Его Величества.

Коронация Чарльза ІІІ Fullscreen
Коронация Чарльза ІІІ
Фото: Getty Images

Напомним, 74-летний Чарльз ІІІ официально стал королем Великобритании.

Также Фокус писал об особом украшении королевы Камиллы на коронации.