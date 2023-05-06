Королева Камилла надела на церемонию коронации колье Елизаветы II (фото)

Жена британского монарха была коронована вместе с ним в Вестминстерском аббатстве.

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Королева Камилла выбрала для коронации особое колье, когда она приехала в Вестминстерское аббатство со своим мужем, королем Чарльзом III, на их сегодняшнюю историческую коронацию. Об этом пишет Page Six.

75-летняя супруга новоиспеченного британского монарха, ехавшая в украшенном золотом Diamond Jubilee State Coach, носила культовое коронационное колье, датируемое 1858 годом.

Первоначально украшение разработали Garrard для королевы Виктории, с тех пор его носила каждая королева на своей коронации. Перед сегодняшним появлением Камиллы его носила покойная королева Елизаветы II, когда она была коронована в 1953 году.

Эффектное изделие сделано из 25 градуированных бриллиантов, взятых из старых значков подвязки, а также рукоятки церемониального меча вместе с потрясающей подвеской весом 22,48 карата.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Во время церемонии Камилла была коронована с тем же головным убором, который использовала королева Мария в 1911 году, хотя она внесла некоторые изменения в честь своей свекрови, королевы Елизаветы II.

Коронация королевы Елизаветы ІІ Фото: Getty Images

Муж Камиллы уже коронован короной Святого Эдуарда, которая была сделана для короля Карла II в 1661 году и использовалась только для моментов коронации.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз ІІІ и королева Камилла прибыли в Вестминстерское аббатство.

Также Фокус писал о частном обеде в кругу семьи Чарльза III после его коронации.