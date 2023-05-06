Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни Коронация Чарльза III

Королева Камилла надела на церемонию коронации колье Елизаветы II (фото)

Королева Камилла, коронация чарльза, Королева Камилла коронация, коронация камиллы, колье королевы Елизаветы
Фото: Getty Images | Королева Камилла

Жена британского монарха была коронована вместе с ним в Вестминстерском аббатстве.

Related video

Королева Камилла выбрала для коронации особое колье, когда она приехала в Вестминстерское аббатство со своим мужем, королем Чарльзом III, на их сегодняшнюю историческую коронацию. Об этом пишет Page Six.

75-летняя супруга новоиспеченного британского монарха, ехавшая в украшенном золотом Diamond Jubilee State Coach, носила культовое коронационное колье, датируемое 1858 годом.

Первоначально украшение разработали Garrard для королевы Виктории, с тех пор его носила каждая королева на своей коронации. Перед сегодняшним появлением Камиллы его носила покойная королева Елизаветы II, когда она была коронована в 1953 году.

Эффектное изделие сделано из 25 градуированных бриллиантов, взятых из старых значков подвязки, а также рукоятки церемониального меча вместе с потрясающей подвеской весом 22,48 карата.

Королева Камилла Fullscreen
Королева Камилла
Фото: Getty Images

Во время церемонии Камилла была коронована с тем же головным убором, который использовала королева Мария в 1911 году, хотя она внесла некоторые изменения в честь своей свекрови, королевы Елизаветы II.

Коронация королевы Елизаветы ІІ Fullscreen
Коронация королевы Елизаветы ІІ
Фото: Getty Images

Муж Камиллы уже коронован короной Святого Эдуарда, которая была сделана для короля Карла II в 1661 году и использовалась только для моментов коронации.

Королева Камилла Fullscreen
Королева Камилла
Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз ІІІ и королева Камилла прибыли в Вестминстерское аббатство.

Также Фокус писал о частном обеде в кругу семьи Чарльза III после его коронации.