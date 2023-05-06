Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию (видео)

Король Чарльз III и королева Камилла покинули Букингемский дворец, чтобы быть коронованными в Вестминстерском аббатстве.

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Король Чарльз III и королева-консорт Камилла направляются в Вестминстерское аббатство на историческую коронацию. Об этом пишет Daily Mail.

Из Букингемского дворца, куда Чарльз и Камилла прибыли накануне, они отправились в Вестминстерское аббатство на карете Diamond Jubilee, созданной в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II. По данным ВВС, в карете даже есть кондиционер в качестве современного штриха.

В это время играл национальный гимн, а толпа кричала "Боже, храни короля".

Известно, что карета, запряженная шестью виндзорскими серыми лошадьми, прибыла в Букингемский дворец в 10 утра. Члены конной дивизии дворцовой кавалерии выстроились у входа перед Королевским шествием в Вестминстерское аббатство.

Король Чарльз и королева Камилла в карете Фото: Getty Images

По всему миру люди собираются увидеть первую за 70 лет коронацию британского монарха. На улицах Лондона толпы людей наблюдают за историческим событием.

Всего на коронацию Чарльза приглашены около 2200 гостей, среди которых – и первая леди Украины Елена Зеленская. Это – существенно меньше, чем было на коронации Елизаветы II более 70 лет назад. Тогда на церемонию приехали около 8000 приглашенных.

Также Фокус писал, что после коронации король Чарльз соберется на частный обед с членами семьи.