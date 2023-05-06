Король Чарльз III и королева Камилла прибыли в Букингемский дворец

Монарх прибыл в Букингемский дворец, где ему еще предстоит подготовиться к самому важному дню своей жизни.

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Король Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец. Об этом пишет Daily Mail.

Монарх улыбнулся огромной толпе, которая бурно аплодировала и размахивала флагами.

Во время короткой дороги из Сент-Джеймсского дворца 74-летний король временами выглядел задумчивым, так как сегодня, несомненно, самый важный день в его жизни.

Более 100 миллионов человек по всему миру собираются увидеть историческую первую за 70 лет коронацию британского монарха, а около 2 миллионов человек вышли на улицы Лондона, чтобы наблюдать за разворачивающимися событиями.

Среди звезд, которые уже заняли свои места в аббатстве, Кэти Перри, Лайонел Ричи, сэр Эндрю Ллойд Уэббер, Стивен Фрай, Ник Кейв и Эмма Томпсон.

Всего на коронацию Чарльза приглашены около 2200 гостей, среди которых – и первая леди Украины Елена Зеленская. Это – существенно меньше, чем было на коронации Елизаветы II более 70 лет назад. Тогда на церемонию приехали около 8000 приглашенных.

Также Фокус писал, что Джилл Байден и ее внучка выбрали символические наряды на коронацию Чарльза III.