Королевские фанаты шутят, что Меган Маркл тайком пробралась на коронацию Чарльза ІІІ

Поклонники королевской семьи считают, что ничто так не кричит о "маскировке", как парик, очки и усы.

Related video

В субботу, 6 мая, состоялась коронация короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы. На историческом событии в Вестминстерском аббатстве заметили мужчину в очках, с усами и пышной прической. Королевские фанаты поспешили пошутить, что этот мужчина — кто-то из знаменитых гостей, который решил замаскироваться. Об этом пишет The Post.

Некоторые пользователи Twitter убеждены, что Меган Маркл явилась на коронацию переодетой, несмотря на то, что она осталась в Калифорнии с детьми Арчи и Лилибет.

Внимательные наблюдатели обратили особое внимание на одного гостя среди толпы 2200 человек в Вестминстерском аббатстве, утверждая, что посетитель выглядел так, будто скрывал свою личность. Один человек даже предположил, что это могла быть 41-летняя герцогиня Сассекская, пробравшаяся тайком на историческое событие.

"[Меган], ты нас не обманешь…", — написал он в Twitter.

Кто-то еще пошутил, что это была 62-летняя актриса Тильда Суинтон.

"Просто подождите, пока действие Оборотного зелья закончится", — прокомментировал один из пользователей, имея в виду зелье трансформации из "Гарри Поттера".

Но оказывается, седые волосы и усы вовсе не были маскировкой. Изображенный мужчина — сэр Карл Дженкинс, легендарный композитор, чье произведение прозвучало во время церемонии.

Карл Дженкинс Фото: Getty Images

Недавно он рассказал ВВС, что для него "большая честь" участвовать в коронации.

"Это, очевидно, подытоживает валлийскую культуру — арфа — и он [король Чарльз III] всегда поддерживал валлийскую музыку", — сказал 79-летний Дженкинс.

Напомним, королевская семья искренне обрадовалась отсутствию Меган Маркл на коронации.

Также Фокус писал о главных шутках о коронации Чарльза ІІІ.