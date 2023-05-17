Меган Маркл в золотом платье без бретелек посетила гала-концерт в Нью-Йорке

Возможно, Меган Маркл не была в Букингемском дворце, но она все же сделала королевский выход на вечеринку в Нью-Йорке с мужем принцем Гарри.

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Меган Маркл стала почетным гостем на мероприятии, получив награду Women of Vision от Глории Стайнем, легендарной феминистки и соучредительницы Фонда для женщин. 89-летняя Стайнем вручила герцогине Сассекской награду за "ее глобальную деятельность по расширению прав и возможностей женщин и девочек" в честь 50-летия фонда. Принц Гарри сопровождал супругу на мероприятии. Об этом пишет PageSix.

Меган Маркл произнесла вдохновляющее послание, призывающее женщин "быть провидцами своей жизни".

"Никогда не поздно начать. Вы можете быть провидцем своей собственной жизни. Вы можете наметить путь, на котором то, что вы повторяете в своих ежедневных актах служения, в доброте, в защите, в благодати и в справедливости, станет тем самым, что будет признано следующей волной женщин, как молодых, так и старых, которые также выберут этот момент, чтобы присоединиться к движению и воплотить наше видение справедливого мира в реальность", — сказала она.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

41-летняя герцогиня Сассекская выбрала для мероприятия золотое платье миди без бретелек за 1850 долларов от Joanna Ortiz, которое она сочетала с золотыми туфлями от Tom Ford (1350 долларов) и клатчем от Carolina Herrera (1100 долларов). Похоже, она перешила свое платье, созданное колумбийским дизайнером, так как изображения оригинального дизайна показывают его с ремешками.

Принц Гарри присоединился к своей жене на церемонии награждения, выбрав темно-синий костюм с голубым галстуком.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри неожиданно посетили центр для подростков.