Таксист, який віз принца Гаррі та Меган Маркл, розповів, що насправді сталося

Раніше герцоги Сассекські поскаржилися, що їх переслідували папараці та порівняли себе з принцесою Діаною.

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Нещодавно Меган Маркл та принц Гаррі відвідали церемонію нагородження у Нью-Йорку, де Меган отримала нагороду Women of Vision за "відстоювання інтересів жінок та дівчаток". Однак після тріумфу, принцу Гаррі та його дружині довелося "втікати" від папараці, і вони заявили, що були в такій самій небезпеці, як і колись принцеса Діана. Влада Нью-Йорка і таксист, який їх віз, розповіла свою версію подій. Про це пише Daily Mail.

Як відомо, одна з версій смерті принцеси Діани говорить, що її водій намагався уникнути папараці, втратив управління і врізався в опору, внаслідок чого загинули троє з чотирьох людей, які були в машині. Вижив лише охоронець Діани.

Розповідь принца Гаррі про "майже катастрофічну" двогодинну автомобільну гонитву зазнала сумніву. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що у таку довгу кар'єру "важко повірити".

Представник Сассексів заявив, що принц, його дружина Меган, а також його свекруха Дорія Регланд стали жертвами "невпинного переслідування, яке тривало понад дві години" після того, як вони залишили церемонію нагородження у вівторок увечері та їхали до Верхнього Іст-Сайду. Вони змінили свій позашляховик на звичайне таксі, а потім знову сіли у позашляховик.

Меган Маркл, принц Гаррі та Дорія Регланд у таксі.

"Це безжальне переслідування, яке тривало понад дві години, призвело до численних зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів та двох офіцерів поліції Нью-Йорка. Хоча публічність викликає певний інтерес з боку громадськості, це ніколи не повинно відбуватися за рахунок чиєїсь безпеки ", — заявив представник пари.

Джуліан Філліпс, заступник уповноваженого з громадської інформації в Нью-Йорку, повідомив, що поліція Нью-Йорка допомагала приватній команді охорони пари.

Він сказав, що, хоча поведінка фотографів і була "зухвалою", герцог і герцогиня Сассекські прибули до пункту призначення, і у зв'язку з цим "не було повідомлень про зіткнення, виклики, травми або арешти".

Чиновники поліції Нью-Йорка також заявили американській телекомпанії NBC, що вони не вважають, що справа була "катастрофічною", але досить "хаотичною".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Багато хто запитував, чому принц Гаррі і Меган Маркл вирішили вирушити в таку довгу поїздку, замість того, щоб одразу поїхати до резиденції. При цьому вони двічі зупинялися у поліцейській дільниці та викликали таксі.

Дай Девіс, старший суперінтендант поліції у відставці, який раніше керував відділом захисту королівської родини у Великій Британії, висловив здивування діями приватної служби безпеки пари.

Він сказав, що вони повинні були вжити заходів, щоб визначити "безпечні місця" на випадок інциденту до прибуття пари в Нью-Йорк і знайти притулок протягом п'яти хвилин після того, як вирішили, що відчувають загрозу. І той факт, що вони скористалися таксі, зовсім неймовірний.

"Холоднокровні люди повинні були подати заявку і поставити питання його службі безпеки. Охоронці не вжили адекватних запобіжних заходів. Щось пішло не так зі стратегією, плануванням і тактикою. Я аж ніяк не захищаю папараці, але мені здається, що саме рішення, прийняті командою безпеки Гаррі та Меган тієї ночі наразили на небезпеку мирних жителів — не в останню чергу невинного таксиста, який опинився в оточенні фотографів. Це дивне рішення", — заявив Девіс.

Водій таксі Сухчарн "Санні" Сінгх розповів, що підібрав Меган, її матір та принца Гаррі в поліцейській дільниці близько 23.00. До речі, за поїздку йому заплатили 50 доларів. Його зупинив охоронець.

На заднє сидіння втиснулися Гаррі, Меган і Доріа, а охоронець сів попереду. За кілька хвилин він занепокоївся, що їх знову переслідують, і попросив його повернути назад.

Сінгх підтвердив, що фотографи з'явилися з нізвідки, поки вони стояли на місці та застрягли за сміттєвозом, і що його пасажири виглядали "нервовими".

Але він заперечує, що це було "близько до катастрофи".

Фотоагентство Backgrid USA сьогодні відповіло на заяви про те, що їхні фотографи поводилися агресивно, заявивши, що вони "не збиралися завдавати якихось страждань чи шкоди, оскільки їх єдиним інструментом були їхні камери", і повідомили, що жодних зіткнень не було. Від їхнього агентства Меган і Гаррі знімали чотири фотографи. Троє з них їхали машинами, а один велосипедом.

Говорять, що принц Гаррі хоче притягнути фотографів до відповідальності. Він навіть передав матеріали, зняті під час погоні, до поліції Нью-Йорка для розслідування.

Але Уайлі Стеклоу, адвокат, який представляв багатьох нью-йоркських фотографів, зазначив, що в Америці фотографи захищені Конституцією США.

Меган Маркл, принц Гаррі та Дорія Регланд у таксі.

"У таксі немає права на недоторканність приватного життя, і Нью-Йорк не визнає претензій щодо вторгнення у приватне життя", — уточнив адвокат.

Відео та фотографії, що циркулюють у соціальних мережах, на яких відображені Гаррі, Меган, Доріа та їх охоронець у таксі, свідчать про те, що жоден з них не був пристебнутий ременем безпеки, що суперечить закону штату Нью-Йорк.

Нагадаємо, Меган Маркл на врученні премії з'явилася у золотому образі за 12 тисяч доларів.