Принца Гаррі та Меган Маркл помітили з дітьми на Геловін (фото)

Королівська пара провела свято в Монтесіто, Каліфорнія, куди перебралася у 2020 році.

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Принца Гаррі та Меган Маркл помітили з дітьми на Геловін 2023. Знімком герцогів Сассекських зі спадкоємцями на "моторошне" свято ділиться королівський фанат в Х (Twitter).

Королівське подружжя було помічене на святкуванні Геловіну з 4-річним принцом Арчі та 2-річною принцесою Лілібет у своєму рідному місті Монтесіто, штат Каліфорнія.

Свідок, який був поблизу, сфотографував сім’ю Сассекських із чотирьох осіб, яка бігає по сусідству, щоб просити цукерки за звичаєм свята.

Арчі був одягнений у моторошний костюм скелета, коли він тримався за руку свого тата, а іншою – за відро у формі гарбуза, щоб носити солодощі.

Тим часом колишня зірка екрану тримала на руках маленьку Лілібет, яка для цієї нагоди була одягнена у великий пухкий рожевий костюм.

"З Геловіном від принца Гаррі, Меган, Арчі та Лілібет", — написав прихильник герцогів Сассекських.

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