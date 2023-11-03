Дядько Кейт Міддлтон розкриє в мемуарах секрети принца Гаррі та Меган Маркл

Гері Голдсміт оголосив про плани написати книгу ще у 2013 році і спочатку не планував включати в неї сімейних подробиць.

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Дядько Кейт Міддлтон Гері Голдсміт готується "вияснити все" у своїх майбутніх мемуарах. Про це пише OK! Magazine.

Молодший брат матері принцеси Уельської, Керол Міддлтон, сподівається, що його майбутній проєкт дасть сім’ї Міддлтон "голос" після послідовних нападів принца Гаррі та Меган Маркл на королівську сім’ю.

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"Коли Гаррі спочатку писав свою книгу, його видавець був упевнений, що Вільям не буде коментувати, тому що це не личить майбутньому королю", — вважає інсайдер.

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Гері Голдсміт Фото: Getty Images

Проте тепер відповідь може дати дядько принцеси Уельської, який вперше оголосив про плани опублікувати мемуари у 2013 році після того, як заробив 36 мільйонів доларів завдяки своєму успішному ІТ-бізнесу.

"Йому (принцу Гаррі, — ред.) і Меган це не сподобається", — зазначає джерело.

Крім того, що Голдсміт поділився "приватними подробицями сім’ї", як повідомляється, він сподівається випустити книгу через рік після книги герцога Сассекського "Запасний".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скріншот/CBS

І хоча чоловік спочатку не хотів розкривати жодних подробиць, що стосуються його родини чи його племінниці, схоже, що Голдсміт змінив своє рішення.

Нагадаємо, принц Гаррі відвідав відомі автоперегони без Меган Маркл.

Також Фокус писав про те, що різдвяні плани герцогів Сассекських можуть засмутити короля Чарльза ІІІ.