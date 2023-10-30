Геловін по-королівськи: які костюми одягали Кейт Міддлтон, принц Гаррі та інші (фото)
Члени королівських родин не надто афішують своє святкування Гелловіна, проте кожен із них хоча б раз приміряв якийсь маскарадний костюм.
Геловін — час, коли всі переодягаються в костюми найрізноманітніших персонажів, починаючи від героїв мультфільмів і закінчуючи образами з фільмів жахів. Для членів королівських родин Геловін зазвичай не є подією, яку вони святкують публічно, але це не означає, що вони відмовляють собі в задоволенні переодягнутися в цікаві та оригінальні костюми. Hello напередодні свята зібрав фото, які демонструють, що монархам не чужі прості людські радощі, і вони теж полюбляють костюми та перевдягання.
Принцеса Євгенія та Меган Маркл
Коли вони зустрічалися, принц Гаррі і Меган Маркл провели вечір у Торонто з двоюрідною сестрою Гаррі, принцесою Євгенією, і її чоловіком Джеком Бруксбенком. Четвірка вирушила інкогніто на вечірку на честь Геловіна в постапокаліптичному стилі, де група одягла маски і густо нафарбувалася.
Гаррі згадував ту ніч у своїх мемуарах "Запасний".
"По допомогу з костюмом я звернувся до друга, актора Тома Гарді, перш ніж піти з дому. Я зателефонував йому і запитав, чи можу я позичити його костюм із "Божевільного Макса". "Усе це? Так, будь ласка, приятелю!" Весь комплект. Він подарував мені все це ще до того, як я покинув Британію, і тепер я приміряв його в маленькій ванній Мег. Коли я вийшов, вона вибухнула сміхом", — писав принц.
Син принцеси Євгенії
Первісток принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, Август, ще в перший рік свого життя приміряв костюм на Геловін. 2021 року королівська особа поділилася знімком, де малюк сидить у костюмі синього монстра.
"Цікаво, про що вони говорять...", — підписала Євгенія фотографію, на якій малюк грається з жовтим плюшевим міньйоном.
Принцеса Уельська Кейт
У свої докоролівські дні принцеса Кейт з'явилася на публіці в гламурному костюмі відьми для вечірки на честь Гелловіна в Махікі 2007 року. На ній була блискуча чорна сукня, колготки в сітку і чоботи до колін, а також чорна накидка.
Наступного року Кейт Міддлтон з'явилася в костюмі в стилі диско на заході Day-Glo Midnight Roller Disco в Лондоні. Вона одягла жовті мінішорти і яскравий смарагдовий топ, який поєднувала з черевиками і, звісно ж, паличками, що світяться.
Принцеса Беатріс
Беатріс на Геловінський бал ЮНІСЕФ у Лондоні 2016 року, на якому були зібрані життєво важливі кошти для підтримки роботи ЮНІСЕФ з порятунку життів сирійських дітей, які перебувають у небезпеці, вбралася кішкою.
У жовтні 2018 року Беатріс була помічена на вечірці Аннабель на честь Геловіна в монохромному образі з яскравою бузковою перукою і головним убором у вигляді єдинорога. Свій костюм вона завершила блискучими аксесуарами.
Принцеса Швеції Мадлен
Принцеса Мадлен та її сім'я завжди готуються до Гелловіну. У торішньому проєкті Мадлен і її чоловік Кріс вдяглися як хіпі, принцеса Леонора була відьмою, принц Ніколас убрався у вигляді персонажа Тома Круза з фільму "Найкращий стрілок: Маверік". Принцеса Анна вибрала костюм єдинорога.
Принц Гаррі
У мережі є фото, де юний принц Гаррі — у червоному костюмі гобліна. Так хлопчика вбрали для різдвяної вистави в дитячому садку 1987 року.
У 2003 році Гаррі зіграв Конрада у своїй школі Ітонського коледжу в постановці "Багато галасу з нічого" і сховав обличчя під маскою.
Король Чарльз і королева Камілла
У 1980 році принц Чарльз замаскувався, щоб обдурити фотографів під час лижної відпустки в Клостерсі 1980 року.
2019 року тоді ще принц Чарльз і герцогиня Корнуолльська приміряли маски тварин на прийомі на честь балу тварин The Elephant Family.
Герцог Йоркський і Сара, герцогиня Йоркська
Герцог і Сара, герцогиня Йоркські, одягнені в старовинні костюми в точній копії села Клондайк, під час свого першого спільного офіційного туру Канадою 1987 року.
Раніше Фокус писав, які страви приготувати на Геловін.