Геловін по-королівськи: які костюми одягали Кейт Міддлтон, принц Гаррі та інші (фото)

Члени королівських родин не надто афішують своє святкування Гелловіна, проте кожен із них хоча б раз приміряв якийсь маскарадний костюм.

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Геловін — час, коли всі переодягаються в костюми найрізноманітніших персонажів, починаючи від героїв мультфільмів і закінчуючи образами з фільмів жахів. Для членів королівських родин Геловін зазвичай не є подією, яку вони святкують публічно, але це не означає, що вони відмовляють собі в задоволенні переодягнутися в цікаві та оригінальні костюми. Hello напередодні свята зібрав фото, які демонструють, що монархам не чужі прості людські радощі, і вони теж полюбляють костюми та перевдягання.

Принцеса Євгенія та Меган Маркл

Коли вони зустрічалися, принц Гаррі і Меган Маркл провели вечір у Торонто з двоюрідною сестрою Гаррі, принцесою Євгенією, і її чоловіком Джеком Бруксбенком. Четвірка вирушила інкогніто на вечірку на честь Геловіна в постапокаліптичному стилі, де група одягла маски і густо нафарбувалася.

Кадр із серіалу "Гаррі та Меган": принцеса Євгенія і Меган Маркл Фото: Netflix

Гаррі згадував ту ніч у своїх мемуарах "Запасний".

"По допомогу з костюмом я звернувся до друга, актора Тома Гарді, перш ніж піти з дому. Я зателефонував йому і запитав, чи можу я позичити його костюм із "Божевільного Макса". "Усе це? Так, будь ласка, приятелю!" Весь комплект. Він подарував мені все це ще до того, як я покинув Британію, і тепер я приміряв його в маленькій ванній Мег. Коли я вийшов, вона вибухнула сміхом", — писав принц.

Син принцеси Євгенії

Первісток принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, Август, ще в перший рік свого життя приміряв костюм на Геловін. 2021 року королівська особа поділилася знімком, де малюк сидить у костюмі синього монстра.

"Цікаво, про що вони говорять...", — підписала Євгенія фотографію, на якій малюк грається з жовтим плюшевим міньйоном.

Син принцеси Євгенії, Август, у костюмі монстра Фото: © Instagram / @princesseugenie

Принцеса Уельська Кейт

У свої докоролівські дні принцеса Кейт з'явилася на публіці в гламурному костюмі відьми для вечірки на честь Гелловіна в Махікі 2007 року. На ній була блискуча чорна сукня, колготки в сітку і чоботи до колін, а також чорна накидка.

Наступного року Кейт Міддлтон з'явилася в костюмі в стилі диско на заході Day-Glo Midnight Roller Disco в Лондоні. Вона одягла жовті мінішорти і яскравий смарагдовий топ, який поєднувала з черевиками і, звісно ж, паличками, що світяться.

Майбутня принцеса Уельська у 2008 році Фото: Getty

Принцеса Беатріс

Беатріс на Геловінський бал ЮНІСЕФ у Лондоні 2016 року, на якому були зібрані життєво важливі кошти для підтримки роботи ЮНІСЕФ з порятунку життів сирійських дітей, які перебувають у небезпеці, вбралася кішкою.

У жовтні 2018 року Беатріс була помічена на вечірці Аннабель на честь Геловіна в монохромному образі з яскравою бузковою перукою і головним убором у вигляді єдинорога. Свій костюм вона завершила блискучими аксесуарами.

Принцеса Беатріс у костюмі кішки Фото: Getty і єдинорога Фото: Getty

Принцеса Швеції Мадлен

Принцеса Мадлен та її сім'я завжди готуються до Гелловіну. У торішньому проєкті Мадлен і її чоловік Кріс вдяглися як хіпі, принцеса Леонора була відьмою, принц Ніколас убрався у вигляді персонажа Тома Круза з фільму "Найкращий стрілок: Маверік". Принцеса Анна вибрала костюм єдинорога.

Шведська королівська сім'я у 2022 році на Геловін Фото: © Instagram / @princess_madeleine_of_sweden

Принц Гаррі

У мережі є фото, де юний принц Гаррі — у червоному костюмі гобліна. Так хлопчика вбрали для різдвяної вистави в дитячому садку 1987 року.

Принц Гаррі (у червоно-зеленому костюмі) йде в садок, 1987 рік Фото: Getty

У 2003 році Гаррі зіграв Конрада у своїй школі Ітонського коледжу в постановці "Багато галасу з нічого" і сховав обличчя під маскою.

Принц Гаррі у шкільній постановці Фото: Getty

Король Чарльз і королева Камілла

У 1980 році принц Чарльз замаскувався, щоб обдурити фотографів під час лижної відпустки в Клостерсі 1980 року.

Принц Чарльз знайшов спосіб сховатися від фотографів Фото: Getty

2019 року тоді ще принц Чарльз і герцогиня Корнуолльська приміряли маски тварин на прийомі на честь балу тварин The Elephant Family.

Принц Чарльз і Камілла на балу тварин The Elephant Family. Фото: Getty

Герцог Йоркський і Сара, герцогиня Йоркська

Герцог і Сара, герцогиня Йоркські, одягнені в старовинні костюми в точній копії села Клондайк, під час свого першого спільного офіційного туру Канадою 1987 року.

Принц Ендрю з дружиною Сарою в турне Канадою, 1987 рік Фото: Getty

Раніше Фокус писав, які страви приготувати на Геловін.