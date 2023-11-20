Принц Гарри и Меган Маркл хотят провести Рождество c семьей в Сандрингеме

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что "приняли бы предложение провести Рождество с королевской семьей в Сандрингеме".

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Принц Гарри и Меган Маркл не против провести Рождество с прочими членами королевской семьи в Сандрингеме, где они традиционно отмечают этот праздник, обмениваются подарками и посещают церковь. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники, близкие к принцу Гарри, сообщают, что он и его жена с радостью примут приглашение провести Рождество с королем Чарльзом и остальной королевской семьей в Сандригеме.

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Предполагается, что герцог Сассекский , который живет в Калифорнии с Меган Маркл и их двумя детьми, 4-летним Арчи и 2-летней Лилибет, разговаривал с королем Чарльзом во вторник по телефону и поздравлял его с 75-летием.

Источники сообщили, что этот разговор может стать "поворотным моментом" в сложных отношениях между герцогами Сассекскими и королем.

Принц Гарри с отцом Фото: Getty

Теперь последовали предположения, что пара была бы готова принять приглашение провести праздничный сезон в Великобритании. Было также высказано предположение, что они будут готовы принять приглашение в Балморал в Шотландии летом.

"Я не могу представить, чтобы Сассексы отклонили приглашение провести время с Его Величеством", — сообщил инсайдер, но отметил, что пока приглашений на праздники от королевской семьи и от короля не поступало.

Потепление в их отношениях наступило после того, как источник сообщил газете Mail on Sunday , что король Чарльз хотел "проводить больше времени со своими внуками".

Отмечается, что Меган Маркл тоже "поддерживала связь" с королем Чарльзом, присылая ему фото и видео его внуков, Арчи и Лили.

По словам писателя Омида Скоби, Меган Маркл "желает", чтобы ее дети сохраняли связь с дедушкой.

А королевские эксперты удивлены неожиданным желанием пары приехать на Рождество, ведь они неоднократно отвергали приглашение в Сандрингем от королевы Елизаветы.

"Возникает вопрос, почему именно сейчас? Или это связано с тем, что некоторые из их коммерческих сделок, например Spotify, провалились, и они стали объектом насмешек в США в таких шоу, как South Park и Family Guy?" — задается вопросом инсайдер.

Последний раз принц Гарри и Меган Маркл праздновали Рождество в Сандрингеме в 2018 году.

Рождество в Сандрингеме Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри не только общался с отцом на его юбилей, но и подготовил ему подарок. По слухам, это кольцо.