Принц Гарри портит бренд Меган Маркл, — эксперт

В январе 2023 года сын британского короля Чарльза III выпустил биографическую книгу, в которой раскрыл ряд скандальных подробностей из жизни в королевской семье.

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Меган Маркл считает, что принц Гарри "портит ее бренд". Об этом рассказал королевский эксперт Ричард Кей в подкасте "Palace Confidential".

Специалист отметил, что герцогиня Сассекская упорно работает, пытаясь "восстановить свой бренд" после выхода пары из королевской семьи в 2020 году.

"Я думаю, мы можем быть уверены, что одна вещь, которую она на самом деле делает, — это является мамой и проводит время со своими детьми, но это интересно", — рассказал Кей.

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Стало известно, как принц Гарри отреагировал на то, что его не пригласили на юбилей отца

Меган и Гарри являются родителями 4-летнего сына Арчи и 2-летней дочери Лилибет Дианы.

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Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Королевский эксперт также считает, что жена принца Гарри пытается молчать о своих следующих проектах после того, как сын Чарльза III выпустил свои мемуары "Запасной" в январе 2023 года. В частности, в книге он рассказал о драке с братом, потере девственности, своем назначении быть "запасным" для принца Уильяма.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Впрочем, Кей добавил, что, оставаясь вне центра внимания, Меган Маркл будет "труднее" поддерживать свой бренд.

"Или это потому, что она хотела дать немного больше места Гарри, который в этом году так много имел?" — отметил специалист.

Напомним, чего ждет принц Гарри от отца и брата.

Также Фокус писал об обиде герцогов Сассекских на принца Уильяма и Кейт Миддлтон из-за роста их популярности.