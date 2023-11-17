Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри и пообещала "новые захватывающие проекты"

Герцогиня Сассекская, судя по всему, хочет начать карьеру голливудского продюсера.

Related video

Меган Маркл посетила гала-концерт журнала Variety "Сила женщин" в Лос-Анджелесе в четверг вечером. Принц Гарри ее не сопровождал, но герцогиня Сассекская отлично провела время и без него, общаясь с кинозвездами и обещая журналистам "новые захватывающие проекты". Об этом пишет Daily Mail.

Важно

Принц Гарри портит бренд Меган Маркл, — эксперт

Журнал вручил награды Марго Робби за продюсирование "Барби" и актрисе Кэри Маллиган: также на церемонии присутствовали Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри и Дуа Липа.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Для светского приема Меган выбрала светло-коричневое платье Proenza Schouler с открытыми плечами и дополнила образ туфлями Aquazzura за 895 долларов.

Меган Маркл на приеме Variety "Сила женщин" Фото: Getty Images

Общаясь с журналистами, бывшая актриса сказала, что она "действительно гордится" тем, что создала Archewell Productions, и проектами, включая сериал для Netflix "Гарри и Меган" и ее подкаст Archetypes для Spotify, который был закрыт.

На красной дорожке она позировала с Джанет Янг, американским кинопродюсером, сделавшей себе имя, работая на Стивена Спилберга , а ныне действующим президентом Академии кинематографических искусств и наук.

Во время ужина Меган также сидела рядом с Перленой Игбокве, уроженкой Нигерии, председателем Universal Studio Group и управляющей гигантской телевизионной сетью NBC.

Эксперт по брендам и культуре Ник Эде рассказал, что "проницательный игрок" Меган позировала с двумя самыми влиятельными женщинами Голливуда не случайно – и сказал, что это большой намек на то, что она хочет чаще появляться на телевидении и в кино.

Недавняя забастовка сценаристов означает, что студии отчаянно нуждаются в контенте, и это говорит, что герцогиня решила напомнить о себе и своем актерском опыте в сериале "Форс-Мажоры".

Меган Маркл на приеме Variety "Сила женщин"

Возвращение к актерской деятельности позволит ей зарабатывать до 1 миллиона фунтов стерлингов за эпизод на американских каналах, хотя представитель герцогов Сассекских ранее в этом месяце отрицал, что это входит в ее планы.

"Роль в фильме или сериале не только прибыльна, но и может сделать Меган серьезным игроком в Голливуде, где она также сможет сниматься и продюсировать. Она всегда говорила, что ей нравится играть, и съемки могут стать для нее идеальным способом закрыть глаза на своих недоброжелателей и сиять в главной роли", — отметил Ник.

На вечере Меган похвалила сериал "Форс-мажоры" и сказала: "У нас в планах так много интересных вещей. Не могу дождаться, когда мы о нихобъявим, но я просто очень горжусь тем, что мы создаем. Моему мужу это тоже нравится, и это очень весело".

Бывшая актриса не рассказала об этих проектах, но упомянула, что хочет создавать "вещи, которые заставляют людей чувствовать", а также создавать "чувство общности".

Меган вышла в свет после того, как и она, и ее супруг, принц Гарри, опровергли обвинения, выдвинутые в новой книге их бывшего союзника Омида Скоби.

Меган Маркл на приеме Variety "Сила женщин"

Там утверждалось, что Гарри не знал о состоянии королевы Елизаветы в последние дни ее жизни.

Скоби, ранее опубликовавший биографию Сассексов под названием "В поисках свободы", сказал, что 39-летний Гарри и его 42-летняя жена Меган "понятия не имели", что королевская семья готовилась к смерти королевы в прошлом году.

Меган и Гарри отрицают это, а также отрицают, что Скоби был их другом. И инсайдеры полагают, что они хотят помириться с королем Чарльзом, а книга Скоби может в этом помешать.

Напомним, ранее Меган Маркл поддержала свою близкую подругу, которая год назад потеряла ребенка.