Кейт Міддлтон "тремтить", коли чує імʼя Меган Маркл, — джерело

Між невістками короля Чарльза ІІІ було багато непорозумінь, зокрема, під час весілля Сассекських у 2018 році.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон "жартома тремтить", коли чує згадку імені Меган Маркл, стверджує нова книга. Про це пише Page Six.

Омід Скобі у своїй праці "Endgame" описав дружину принца Вільяма доволі "холодною" особистістю та зазначив, що вона практично не спілкувалася з коханою принца Гаррі, навіть до їхнього переїзду у США та складання королівських обовʼязків у 2020 році.

Автор книги вважає, що для Кейт Міддлтон "немає шляху назад" у розриві її стосунків із принцом Гаррі та Меган Маркл. За словами колишньої акторки, дружина принца Вільяма довела її до сліз перед весіллям у 2018 році, заявивши, що сукні подружок нареченої не підходять дівчаткам, зокрема, принцесі Шарлотті. А Маркл своєю чергою звинувачувала Міддлтон у "маленьких мізках", адже принцеса на той момент нещодавно народила сина Луї.

Король Великобританії Чарльз ІІІ із синами та невістками Фото: Getty Images

"Вона була близькою з Гаррі, і вона завжди з ніжністю згадуватиме ті моменти… і стосунки, які він мав із їхніми дітьми… але вона не могла довіряти їм після всіх їхніх інтерв’ю", — розповіло письменнику джерело з палацу.

В одному з розділів Скобі також розповідає про становлення принцеси Уельської. Виявилося, що вона брала уроки красномовства, щоб стати більш схожою на покійну королеву Єлизавету ІІ, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року.

"Кейт навчилася, що є найважливішим для виживання в системі: зникнути у своїй ролі, нічого не віддавати та дозволити собі втілювати те, що бачить у тобі публіка", — пише автор.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зʼявилася в образі, який нагадує вихід Меган Маркл.

Також Фокус писав про унікальну тіару королеви-матері, яка тепер належить Кейт Міддлтон.