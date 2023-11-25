Багатодітна мама: що Кейт Міддлтон говорила про четверту дитину

Наразі принц та принцеса Уельські виховують трьох спадкоємців, серед яких король чи королева Великобританії у майбутньому.

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У мережі пригадують, що Кейт Міддлтон говорила про можливість народження четвертої дитини в їхній з принцом Вільямом родині. Про це пише Hello Magazine.

Принц і принцеса Уельські є батьками десятирічного принца Джорджа, восьмирічної принцеси Шарлотти та п’ятирічного принца Луї, але останні роки дружина майбутнього короля Великобританії неодноразово натякала на ймовірне збільшення їхньої родини.

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Кейт Міддлтон одягла сережки королеви Єлизавети ІІ (фото)

У лютому 2022 року Кетрін Міддлтон зізналася, що "задумалася", коли спілкувалася з батьками та їхніми немовлятами в Дитячому музеї Копенгаґена, і пожартувала, що чоловік хвилюється через її взаємодію з малюками, оскільки принцеса повертається додому з бажанням "ще одного".

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

А в травні того ж року, коли Кейт розмовляла з дитиною, яка повзала перед нею під час візиту до школи в Глазго, принц Вільям пожартував: "Чи можете ви вивести мою дружину звідси, перш ніж вона стане задумливою?"

У червні 2021 року принцеса запустила свій Королівський центр для дітей раннього віку, а в січні 2023 вона оприлюднила нову інформаційну кампанію Shaping Us, яка вивчає важливість перших п’яти років життя дитини та їхній вплив на подальше життя людини.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з маленьким принцом Луї Фото: Getty Images

А ще в лютому 2019 року під час туру по Північній Ірландії дружина майбутнього короля також зізналася, що почувалася задумливою, коли зустріла п’ятимісячну дитину на ім’я Джеймс під час прогулянки в Балліміні.

Кейт Міддлтон з принцом Луї Фото: Getty Images

Старший син британського короля і його обраниця вперше стали батьками в липні 2013 року, коли Кейт народила принца Джорджа в крилі Ліндо лікарні Святої Марії в Паддінгтоні. Єдина дочка королівської пари, принцеса Шарлотта, зʼявилася на світ у тій самій лікарні через два роки, а потім і їхній другий син, принц Луї, у квітні 2018 року.

Кейт Міддлтон з донькою Шарлоттою Фото: Getty

Нагадаємо, у листопаді 2022 року повідомлялося про четверту вагітність принцеси Уельської, проте чутки в пресі не підтвердилися.

Також Фокус писав про зізнання Кейт Міддлтон, що виховувати дітей зараз дуже важко.