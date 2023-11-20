Кейт Міддлтон одягла сережки королеви Єлизавети ІІ (фото)

Королівський аксесуар не бачили на публіці близько 20 років.

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Кейт Міддлтон принесла деякі особливі коштовності з королівського сховища для щорічної недільної церемонії пам’яті в Лондоні кількома днями раніше, одягнувши пару сережок покійної королеви Єлизавети II, які лише один раз помічали на публіці. Про це повідомляє Page Six.

Дружина принца Вільяма обрала темне пальто Catherine Walker для поминальної служби, яке доповнила брошкою у вигляді маку, та капелюха з широкими крисами.

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Кейт Міддлтон у сережках королеви Єлизавети ІІ вшанувала її памʼять (фото)

Втім, родзинкою образу стали сережки, які покійна британська королева носила близько 20 років тому.

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Величезні сережки принцеси із перлами та діамантами раніше належали бабусі її чоловіка, Єлизаветі ІІ, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року.

Вона одягла ці сережки лише один раз за час свого правління, демонструючи перли на зустрічі глав урядів Співдружності в Нігерії у 2003 році.

Кейт Міддлтон

"Принцеса Кетрін виглядає завжди гарною та врівноваженою! Так по-королівськи!", "Вона стане чудовою королевою", "Королева і майбутня королева", — висловлюють свою думку користувачі мережі в коментарях до допису видання.

Нагадаємо, який символізм був в інших речей Кейт Міддлтон того дня.

Також Фокус писав про різдвяні плани 2023 принцеси Уельської.