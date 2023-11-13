Нічого нового: Кейт Міддлтон одягла на службу пам'яті біля Кенотафа "старі" речі (фото відео)
Кейт разом із королевою Каміллою з центрального балкона Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку.
41-річна Кейт Міддлтон, дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма, на недільній службі пам'яті біля Кенотафа з'явилася в елегантному чорному пальті в стилі мілітарі від свого улюбленого бренду Catherine Walker. Відповідні фото опубліковано в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських у соцмережах.
Як пам'ятну прикрасу королівська особа прикріпила до пальта брошку з трьома маками, вшанувавши загиблих у Першій світовій війні та інших конфліктах. Кетрін також одягла срібну брошку, якою вона була нагороджена, коли на початку цього року стала головнокомандувачем авіації флоту. Член королівської сім'ї уклала волосся в шикарну зачіску і доповнила ансамбль великим капелюхом від Philip Treacy з елегантним оксамитовим бантом.
У цьому пальті принцеса присутня на публіці не вперше. У 2019-му вона одягала його на той же захід, а в цьому капелюшку була на Параді Суверена у Військовій академії Сандхерст 2006 року.
Образ Кетрін завершували перлинні сережки, що раніше належали покійній королеві Єлизаветі II.
На початку служби об 11 годині ранку 12 листопада по всій Великій Британії запанувало двохвилинне мовчання. Потім члени королівської сім'ї, високопоставлені політики і високопоставлені особи поклали вінки до Кенотафу в Лондоні.
Чарльз очолив покладання до меморіалу у Вайтхоллі в ознаменування закінчення Першої світової війни та інших конфліктів за участю британських сил і сил Співдружності.
У формі маршала Королівських ВПС з шинеллю, маком і мечем король поклав вінок, аналогічний до того, який був виготовлений для короля Георга VI.
Вінок складався з 41 макової пелюстки відкритого типу, зробленої з клеєної тканини. Він був встановлений на композиції з чорного листя — традиційного для вінків государя — стрічки діаметром 68 сантиметрів і банта червоного, синього і золотого кольору
Королева спостерігала за службою на честь Дня пам'яті з центрального балкона Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку поряд із принцесою Уельською. За словами Букінгемського палацу, вінок Камілли дуже нагадував вінок, виготовлений для королеви-матері.
Вільям, одягнений у свій характерний офіцерський плащ із червоним комірцем Синіх і королівських осіб у званні підполковника, потім виступив уперед і поклав вінок принца Уельського до меморіалу. За принцом Уельським пішли його дядько принц Едвард, герцог Единбурзький, а потім його тітка принцеса Анна, які також поклали вінки.
Високопоставлені політики, зокрема Ріші Сунак, сер Кейр Стармер, сер Ед Дейві, Джеймс Клеверлі і Суелла Браверман, зібралися біля Кенотафа. За ними стояли колишні прем'єр-міністри Ліз Трасс, Борис Джонсон, Девід Кемерон, Гордон Браун, Тереза Мей, сер Тоні Блер і сер Джон Мейджор.
Раніше Фокус писав, у чому символізм брошки Кейт, і яке намисто вона одягла на фестиваль пам'яті.