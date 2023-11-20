Кейт Миддлтон надела серьги королевы Елизаветы II (фото)

Королевский аксессуар не видели на публике около 20 лет.

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Кейт Миддлтон принесла некоторые особые драгоценности из королевского хранилища для ежегодной воскресной церемонии памяти в Лондоне несколькими днями ранее, надев пару сережек покойной королевы Елизаветы II, которые лишь однажды замечали на публике. Об этом сообщает Page Six.

Жена принца Уильяма выбрала темное пальто Catherine Walker для поминальной службы, которое дополнила брошью в виде мака, и шляпу с широкими полями.

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Кейт Миддлтон в серьгах королевы Елизаветы II почтила ее память (фото)

Впрочем, изюминкой образа стали серьги, которые покойная британская королева носила около 20 лет назад.

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Огромные серьги принцессы с жемчугом и бриллиантами ранее принадлежали бабушке ее мужа, Елизавете II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года.

Она надела эти серьги только один раз за время своего правления, демонстрируя жемчуг на встрече глав правительств Содружества в Нигерии в 2003 году.

Кейт Миддлтон

"Принцесса Кэтрин выглядит всегда красивой и уравновешенной! Так по-королевски!", "Она станет замечательной королевой", "Королева и будущая королева", — высказывают свое мнение пользователи сети в комментариях к посту издания.

Напомним, какой символизм был у других вещей Кейт Миддлтон в тот день.

Также Фокус писал о рождественских планах 2023 принцессы Уэльской.