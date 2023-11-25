Многодетная мама: что Кейт Миддлтон говорила о четвертом ребенке

Сейчас принц и принцесса Уэльские воспитывают трех наследников, среди которых король или королева Великобритании в будущем.

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В сети припоминают, что Кейт Миддлтон говорила о возможности рождения четвертого ребенка в их с принцем Уильямом семье. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц и принцесса Уэльские являются родителями десятилетнего принца Джорджа, восьмилетней принцессы Шарлотты и пятилетнего принца Луи, но последние годы супруга будущего короля Великобритании неоднократно намекала на вероятное увеличение их семьи.

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В феврале 2022 года Кэтрин Миддлтон призналась, что "задумалась", когда общалась с родителями и их младенцами в Детском музее Копенгагена, и пошутила, что муж волнуется из-за ее взаимодействия с малышами, поскольку принцесса возвращается домой с желанием "еще одного".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

А в мае того же года, когда Кейт разговаривала с ребенком, который ползал перед ней во время визита в школу в Глазго, принц Уильям пошутил: "Можете ли вы вывести мою жену отсюда, прежде чем она станет задумчивой?"

В июне 2021 года принцесса запустила свой Королевский центр для детей раннего возраста, а в январе 2023 она обнародовала новую информационную кампанию Shaping Us, которая изучает важность первых пяти лет жизни ребенка и их влияние на дальнейшую жизнь человека.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с маленьким принцем Луи Фото: Getty Images

А еще в феврале 2019 года во время тура по Северной Ирландии супруга будущего короля также призналась, что чувствовала себя задумчивой, когда встретила пятимесячного ребенка по имени Джеймс во время прогулки в Баллимине.

Кейт Миддлтон с принцем Луи Фото: Getty Images

Старший сын британского короля и его избранница впервые стали родителями в июле 2013 года, когда Кейт родила принца Джорджа в крыле Линдо больницы Святой Марии в Паддингтоне. Единственная дочь королевской пары, принцесса Шарлотта, появилась на свет в той же больнице через два года, а затем и их второй сын, принц Луи, в апреле 2018 года.

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой Фото: Getty

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось о четвертой беременности принцессы Уэльской, однако слухи в прессе не подтвердились.

Также Фокус писал о признании Кейт Миддлтон, что воспитывать детей сейчас очень трудно.