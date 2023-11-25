Кейт Міддлтон знову запідозрили в копіюванні стилю Меган Маркл (фото)

Модні критики помітили схожість між вбраннями невісток короля Великобританії Чарльза ІІІ.

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Кейт Міддлтон знову запідозрили в копіюванні стилю Меган Маркл. Про це пише Royal Fashion Police.

Напередодні для зустрічі президента та першої леді Південної Кореї принцеса Уельська обрала екстравагантне вбрання яскраво-червоного кольору: сукню, капелюх із широкими крисами, пальто з бантом і туфлі Gianvito Rossi.

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Екстравагантно і яскраво: Кейт Міддлтон у червоному вбранні зустрілася з президентом Південної Кореї

Ефектне яскраве пальто дружини принца Вільяма було за за 3 000 фунтів стерлінгів від дизайнерки Кетрін Вокер. Міддлтон також носила овальні сережки із сапфірами і діамантами, які раніше належали покійній принцесі Діані.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Втім, модні критики запідозрили королівську персону в копіюванні стилю дружини брата її чоловіка Меган Маркл. Герцогиня Сассекська зʼявилася на похороні королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року у схожому ансамблі, проте чорного кольору. Колишня акторка також була у сукні-пальті, капелюсі із широкими крисами та туфлях у тон. Проте кохана принца Гаррі тоді додала до образу чорні рукавички.

Цікаво, що волосся двох невісток короля Чарльза ІІІ також було зібране.

"Вибачте, але образ Кейт дуже нагадує мені вайб Меган", — зазначили в Royal Fashion Police.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Скриншот

Кейт Міддлтон уже помічали в образах, дуже схожих на ті, які раніше носила Меган Маркл.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська продовжує традицію влаштовувати концерт різдвяних колядок.

Також Фокус писав про появу Кейт Міддлтон на публічному заході в сережках покійної королеви Єлизавети ІІ.