Кейт Міддлтон у "старій" сукні та тіарі свекрухи відвідала дипломатичний прийом (фото)

У цій сукні принцеса була на весіллі наслідного принца Йорданії Хусейна.

Related video

41-річна принцеса Уельська разом з чоловіком, принцом Вільямом, і королівським подружжям зустрічала гостей щорічного дипломатичного прийому в Букінгемському палаці, що відбувся ввечері, 5 грудня, пише Hello. Елегантний брючний костюм, у якому цього ж дня вона була на відкритті нового хірургічного відділення в дитячій лікарні Евеліни, Кетрін змінила на розкішне вечірнє вбрання.

Важливо

Британці відреагували на нові нападки на Кейт Міддлтон у книзі біографа Сассексів

Кейт зупинила свій вибір на довгій рожевій сукні від Jenny Packham з оздобленим дорогоцінним камінням вирізом і ефектним поясом. У ній вона вже з'являлася на публіці, коли одягла її на королівське весілля наслідного принца Йорданії, принца Хусейна і принцеси Раджви, в Йорданії в червні.

Згідно з протоколом, принцеса одягла тіару, зупинивши вибір на Lover's Knot ("любовні вузлики") — улюбленій прикрасі своєї покійної свекрухи, принцеси Діани. Головний убір з діамантами і перлами Єлизавета II подарувала Діані на весілля у 1981 році, а Кетрін вперше одягла його в грудні 2015 року на дипломатичний прийом.

Щодо макіяжу, то майбутня королева обрала вологу тональну основу, туш і бронзові рум'яна, щоб підкреслити риси обличчя. Образ завершили дорогі масивні сережки, клатч Prada і сріблясті туфлі Gianvito Rossi.

Принц Вільям мав елегантний вигляд у смокінгу.

Дипломатичний прийом — другий, який король Чарльз і королева Камілла влаштовують після смерті Єлизавети II. У парадних залах палацу зібралися близько 500 гостей.

Її Величність Камілла мала дуже елегантний вигляд, вдруге одягнувши одну з фірмових діадем покійної королеви Єлизавети II — тіару від дівчат Великої Британії та Ірландії. На ній була кремова вечірня сукня з вишивкою від кутюрної дизайнерки Фіони Клер і рукавички того ж кольору.

Королівська сім'я в зборі Фото: Getty

Раніше Фокус писав, з яким викликом зіткнуться діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма.