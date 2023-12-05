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Стиль життя

Стало відомо, з яким викликом зіткнуться діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Принц Джордж, принц Луї, принцеса Шарлотта, діти кейт міддлтон та принца вільяма, королівська сімʼя
Фото: Getty Images | Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта

Королівська журналістка Вікторія Мерфі наголошує, що батькам королівських спадкоємців було легше навчатися в університеті.

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Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма в майбутньому виконуватимуть більше обовʼязків. Про це пише Hello Magazine.

Принц і принцеса Уельські вже давно захоплюють людей у всьому світі, відколи їхні стосунки були оприлюднені у 2004.

За майже 20 років багато чого змінилося, включно з поширеністю соціальних мереж, що дозволило членам королівської родини по-іншому комунікувати зі своїми прихильниками.

Але це також принесло нові проблеми, як зазначає королівська журналістка Вікторія Мерфі.

"Я точно вважаю, що будь-яка публічна особа має величезні додаткові виклики через соціальні мережі. Я думаю, що це справді те, що постане перед наступним поколінням членів королівської родини", — розповідає Мерфі, додавши, що молодість Кетрін та Вільяма припала на епоху, де не були настільки поширеними соцмережі та смартфони.

Принц Луї та принцеса Шарлотта Fullscreen
Принц Луї та принцеса Шарлотта
Фото: Getty Images

Принц Вільям і його обраниця познайомилися, коли вступили до Сент-Ендрюського університету у 2001 році і почали зустрічатися в 2003.

"Коли Вільям навчався в університеті, засоби масової інформації були заборонені, а заборона на висвітлення в ЗМІ означала, що за час його навчання в університеті вийшло дуже мало інформації", — зазначає журналістка.

"Якщо Джордж, Шарлотта чи Луї навчаються в університеті… як ви контролюєте сотні студентів університету з телефонами? Як це працює?… Тож я думаю, що це буде справді захопливо подивитись, як їм це вдається", — додає Мерфі.

Десятирічний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта та п’ятирічний принц Луї наразі відвідують підготовчу школу Ламбрук у графстві Беркшир, неподалік від сімейного дому у Віндзорі.

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Діти Уельських
Фото: Getty

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон сказала принцесі Шарлотті під час першого дня у школі.

Також Фокус писав про титули принца Луї, принцеси Шарлотти та принца Джорджа після смерті короля Чарльза ІІІ.