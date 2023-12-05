Стало відомо, з яким викликом зіткнуться діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Королівська журналістка Вікторія Мерфі наголошує, що батькам королівських спадкоємців було легше навчатися в університеті.

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Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма в майбутньому виконуватимуть більше обовʼязків. Про це пише Hello Magazine.

Принц і принцеса Уельські вже давно захоплюють людей у всьому світі, відколи їхні стосунки були оприлюднені у 2004.

За майже 20 років багато чого змінилося, включно з поширеністю соціальних мереж, що дозволило членам королівської родини по-іншому комунікувати зі своїми прихильниками.

Але це також принесло нові проблеми, як зазначає королівська журналістка Вікторія Мерфі.

"Я точно вважаю, що будь-яка публічна особа має величезні додаткові виклики через соціальні мережі. Я думаю, що це справді те, що постане перед наступним поколінням членів королівської родини", — розповідає Мерфі, додавши, що молодість Кетрін та Вільяма припала на епоху, де не були настільки поширеними соцмережі та смартфони.

Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Принц Вільям і його обраниця познайомилися, коли вступили до Сент-Ендрюського університету у 2001 році і почали зустрічатися в 2003.

"Коли Вільям навчався в університеті, засоби масової інформації були заборонені, а заборона на висвітлення в ЗМІ означала, що за час його навчання в університеті вийшло дуже мало інформації", — зазначає журналістка.

"Якщо Джордж, Шарлотта чи Луї навчаються в університеті… як ви контролюєте сотні студентів університету з телефонами? Як це працює?… Тож я думаю, що це буде справді захопливо подивитись, як їм це вдається", — додає Мерфі.

Десятирічний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта та п’ятирічний принц Луї наразі відвідують підготовчу школу Ламбрук у графстві Беркшир, неподалік від сімейного дому у Віндзорі.

Діти Уельських Фото: Getty

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон сказала принцесі Шарлотті під час першого дня у школі.

Також Фокус писав про титули принца Луї, принцеси Шарлотти та принца Джорджа після смерті короля Чарльза ІІІ.