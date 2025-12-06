Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у старому пальті (відео)

43-річна Кетрін, принцеса Уельська, вкотре продемонструвала публіці своє дбайливе ставлення до одягу.

На різдвяній службі "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві дружина майбутнього короля Великої Британії з'явилася в зеленому пальті від Catherine Walker з великими ґудзиками, пише Page Six.

Свій образ вона доповнила традиційною картатою спідницею від Miu Miu, зеленим коміром зі штучного хутра від Troy London, чорними чобітьми до коліна на підборах з колекції Ralph Lauren, чорними рукавичками, сережками-зірками з білого золота з діамантами від Robinson Pelham і чорним клатчем.

Модні оглядачі помітили, що принцеса Кетрін була в тому самому вбранні на Різдво 2020 року, коли королівська сім'я відзначала його з покійною королевою.

Принц Вільям, а також діти пари, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, були одягнені в темно-синє вбрання.

Кейт Міддлтон, незважаючи на статус і статки, часто з'являється на заходах у "старому" вбранні, вміло комбінуючи речі з новими аксесуарами. Буквально в жовтні вона здійснила свій перший офіційний візит на авіабазу RAF Coningsby в Лінкольнширі в новій ролі почесної авіакомандорки Королівських ВПС, вибравши сірий картатий костюм Bella Freud, який вже одягала раніше.

У грудні 2023 року принцеса Уельська разом з чоловіком, принцом Вільямом, і королівським подружжям зустрічала гостей щорічного дипломатичного прийому в Букінгемському палаці. Кейт зупинила свій вибір на довгій рожевій сукні від Jenny Packham з оздобленим дорогоцінним камінням вирізом і ефектним поясом. У ній вона вже з'являлася на публіці, коли одягла її на королівське весілля наслідного принца Йорданії, принца Хусейна і принцеси Раджви в Йорданії в червні того ж року.

Нагадаємо, принц Вільям продемонстрував тонкий, але милий прояв прихильності до своєї дружини, принцеси Кетрін, коли вони вітали президента Німеччини під час офіційного візиту.