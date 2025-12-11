Кейт Міддлтон вляпалася в скандал через дорогу спідницю: що каже стиліст (фото)

Прихована спідниця принцеси Кейт від Miu Miu вартістю понад 90 тисяч гривень викликала суперечки в мережі. Принцеса Уельська провела службу різдвяних пісень "Разом на Різдво", на якій були присутні її діти, а також принц Вільям та інші члени монаршої родини.

Майбутня королева вітала публіку та членів королівської родини у Вестмінстерському абатстві 5 грудня на свою щорічну службу колядок. 43-річна Кейт, одягнувши зелену сукню-пальто від Кетрін Вокер, приховувала під нею спідницю, і це розділило шанувальників королівської родини. Про це пише Hello Magazine.

Спідниця Кейт Міддлтон

Спідниця, про яку йде мова, була ідентифікована як "прикрашена кристалами плісована вовняна шотландська міді-спідниця" від Miu Miu, яка продається за 1690 фунтів стерлінгів (понад 90 тисяч гривень).

Вибір Miu Miu, бренду, який вона носить для святкових образів з Різдва 2017 року (зокрема, її шотландське пальто), свідчить про її постійну підтримку модних речей, що поєднують шкільний стиль з класичною спадщиною.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на концерті "Разом на Різдво" Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Спідниця має шотландський принт у святкових відтінках червоного та зеленого, але особливістю стало додавання крихітних кристалів, щоб додати нотку свята. Картаті спідниці — традиційний одяг для різдвяних прогулянок, оскільки в Шотландії вовна була теплою тканиною в холодну погоду.

Спідниця Кейт Міддлтон Фото: Miu Miu

Критика принцеси Кейт

Шанувальники королівської родини висловили свою думку щодо дизайнерської спідниці дружини принца Вільяма:

"Ого, скільки коштує спідниця?! За таку ціну це мають бути діаманти".

"Б'юся об заклад, я могла би знайти схожу спідницю та прикрасити її за менші гроші".

Однак було багато тих, хто став на бік вибору Кейт: "Весь образ такий чудовий! Сподіваюся, ми знову побачимо цю спідницю", "Мені вже сподобався цей образ. Але спідниця чудова".

"Принцеса Уельська створила чудовий, вишуканий святковий образ, поєднавши своє темно-зелене пальто Catherine Walker із прикрашеною кристалами шотландською спідницею Miu Miu, яка надає традиційній клітинці витонченого, сучасного блиску", — каже стиліст Констанс Річардсон.

