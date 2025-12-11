Кейт Миддлтон вляпалась в скандал из-за дорогой юбки: что говорит стилист (фото)

Скрытая юбка принцессы Кейт от Miu Miu стоимостью более 90 тысяч гривен вызвала споры в сети. Принцесса Уэльская провела службу рождественских песен "Вместе на Рождество", на которой присутствовали ее дети, а также принц Уильям и другие члены монаршей семьи.

Будущая королева приветствовала публику и членов королевской семьи в Вестминстерском аббатстве 5 декабря на свою ежегодную службу колядок. 43-летняя Кейт, надев зеленое платье-пальто от Кэтрин Уокер, скрывала под ним юбку, и это разделило поклонников королевской семьи. Об этом пишет Hello Magazine.

Юбка Кейт Миддлтон

Юбка, о которой идет речь, была идентифицирована как "украшенная кристаллами плиссированная шерстяная шотландская миди-юбка" от Miu Miu, которая продается за 1690 фунтов стерлингов (более 90 тысяч гривен).

Выбор Miu Miu, бренда, который она носит для праздничных образов с Рождества 2017 года (в частности, ее шотландское пальто), свидетельствует о ее постоянной поддержке модных вещей, сочетающих школьный стиль с классическим наследием.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на концерте "Вместе на Рождество" Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Юбка имеет шотландский принт в праздничных оттенках красного и зеленого, но особенностью стало добавление крошечных кристаллов, чтобы добавить нотку праздника. Клетчатые юбки — традиционная одежда для рождественских прогулок, поскольку в Шотландии шерсть была теплой тканью в холодную погоду.

Юбка Кейт Миддлтон Фото: Miu Miu

Критика принцессы Кейт

Поклонники королевской семьи высказали свое мнение относительно дизайнерской юбки жены принца Уильяма:

"Ого, сколько стоит юбка?! За такую цену это должны быть бриллианты".

"Держу пари, я могла бы найти похожую юбку и украсить ее за меньшие деньги".

Однако было много тех, кто встал на сторону выбора Кейт: "Весь образ такой замечательный! Надеюсь, мы снова увидим эту юбку", "Мне уже понравился этот образ. Но юбка великолепна".

"Принцесса Уэльская создала великолепный, изысканный праздничный образ, соединив свое темно-зеленое пальто Catherine Walker с украшенной кристаллами шотландской юбкой Miu Miu, которая придает традиционной клетке утонченный, современный блеск", — говорит стилист Констанс Ричардсон.

