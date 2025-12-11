Кейт Миддлтон вляпалась в скандал из-за дорогой юбки: что говорит стилист (фото)
Скрытая юбка принцессы Кейт от Miu Miu стоимостью более 90 тысяч гривен вызвала споры в сети. Принцесса Уэльская провела службу рождественских песен "Вместе на Рождество", на которой присутствовали ее дети, а также принц Уильям и другие члены монаршей семьи.
Будущая королева приветствовала публику и членов королевской семьи в Вестминстерском аббатстве 5 декабря на свою ежегодную службу колядок. 43-летняя Кейт, надев зеленое платье-пальто от Кэтрин Уокер, скрывала под ним юбку, и это разделило поклонников королевской семьи. Об этом пишет Hello Magazine.
Юбка Кейт Миддлтон
Юбка, о которой идет речь, была идентифицирована как "украшенная кристаллами плиссированная шерстяная шотландская миди-юбка" от Miu Miu, которая продается за 1690 фунтов стерлингов (более 90 тысяч гривен).
Выбор Miu Miu, бренда, который она носит для праздничных образов с Рождества 2017 года (в частности, ее шотландское пальто), свидетельствует о ее постоянной поддержке модных вещей, сочетающих школьный стиль с классическим наследием.
Юбка имеет шотландский принт в праздничных оттенках красного и зеленого, но особенностью стало добавление крошечных кристаллов, чтобы добавить нотку праздника. Клетчатые юбки — традиционная одежда для рождественских прогулок, поскольку в Шотландии шерсть была теплой тканью в холодную погоду.
Критика принцессы Кейт
Поклонники королевской семьи высказали свое мнение относительно дизайнерской юбки жены принца Уильяма:
- "Ого, сколько стоит юбка?! За такую цену это должны быть бриллианты".
- "Держу пари, я могла бы найти похожую юбку и украсить ее за меньшие деньги".
Однако было много тех, кто встал на сторону выбора Кейт: "Весь образ такой замечательный! Надеюсь, мы снова увидим эту юбку", "Мне уже понравился этот образ. Но юбка великолепна".
"Принцесса Уэльская создала великолепный, изысканный праздничный образ, соединив свое темно-зеленое пальто Catherine Walker с украшенной кристаллами шотландской юбкой Miu Miu, которая придает традиционной клетке утонченный, современный блеск", — говорит стилист Констанс Ричардсон.
