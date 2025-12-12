"Люди удивятся": как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают принца Луи

В свои семь лет принц Луи все еще учится знакомиться с публичными королевскими выходами, но его родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон, вполне рады позволить ему быть собой

Маленький принц Луи снова украл все внимание, выйдя с семьей на рождественскую службу принцессы Кейт в Вестминстерском аббатстве на прошлой неделе. Семилетний мальчик всегда радует королевских поклонников, и его последнее появление не стало исключением. Об этом пишет The Mirror.

Поведение принца Луи

Луи вел себя вежливо на ежегодном праздничном собрании. Но публика очень любит его за дерзкие выходки. В 2023 году его засняли на камеру, когда он задувал свечу старшей сестры Шарлотты, и в последующие месяцы он продолжал очаровывать толпу; от того, что он выдавал себя за брата Джорджа на праздновании Дня Победы, до того, как танцевал под музыку группы на Trooping the Colour.

Учитывая свой юный возраст, Луи все еще очень хорошо осваивает правила посещения публичных мероприятий. И его родители не спешат навязывать королевские формальности своему.

Кейт Миддлтон с сыном Луи

Воспитание детей принца Уильяма

Источник из королевской семьи ранее сообщил, что принц и принцесса Уэльские "похожи на других родителей с маленькими детьми", добавив: "Уильям и Кейт относятся к Луи снисходительнее, потому что он ребенок в семье".

"Они не хотят сломить его маленький дух", — добавил источник. "Уильям и Кейт делают все возможное, чтобы научить его, как себя вести, но понимают, что эти события изнурительны для юноши".

Будущие король и королева очень активно занимаются своими тремя маленькими детьми — у них нет прислуги, которая бы жила с ними, и они часто занимаются школьными делами — и стараются дать им как можно более нормальное детство. Инсайдер ранее рассказал о семейной жизни Уильяма и Кейт: "Я думаю, что люди удивятся, увидев, насколько обычные вещи дома. Дети помогают накрывать на стол, убирают с тарелок после еды и помогают убирать. Нет никаких преференций".

Кейт Миддлтон с детьми

Хотя Кейт явно отдает приоритет хорошему поведению, она также хочет иметь возможность позволить своим детям быть детьми. "Луи — энергичный ребенок, и он явно не мог сдержать своего волнения от публичного мероприятия", — ранее сообщил источник, имея в виду появление семьи Уэльских на Trooping the Colour 2024 года.

Кейт не слишком переживает из-за их поведения. Ей нравится видеть, как они ведут себя как дети.

На самом деле, Уильям и Кейт даже пошутили над дерзкими выходками Луи во время платинового юбилея королевы в специальной благодарности после мероприятия.

