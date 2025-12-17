Кейт Міддлтон надсилає тонкий натяк про майбутнє монархії (фото)

Кейт Міддлтон відіграє дедалі більшу роль у формуванні королівського майбутнього разом з принцом Вільямом. Принцеса Уельська надсилає ключовий сигнал про майбутнє монархії, обираючи коштовності та тіари для своїх публічних виходів разом з чоловіком.

Принцесу Кетрін розглядають як ключову фігуру, яка формує майбутнє королівської родини та монархії загалом. Своєю нещодавньою публічною появою разом з Вільямом, де вона приймала президента та першу леді Німеччини на державному банкеті, Кейт, здається, говорила іншим королівським особам, що вона — майбутнє, зазначило джерело. Про це пише The News.

Вплив Кейт Міддлтон

Фотографія пари, яку офіційна сторінка принца та принцеси Уельської опублікувала в Instagram 3 грудня, надсилає тихий, але чіткий сигнал про єдність та лідерство.

Позуючи разом перед різдвяною ялинкою, пара виглядала зосередженою та злагодженою, продовжуючи балансувати між королівськими обов'язками та пріоритетами здоров'я та сім'ї Кейт.

Відео дня

"Вільям дуже зосереджений на відповідальності, і Кейт дуже схожа на нього", — каже інсайдер.

"Вона вважає, що кожен високопоставлений член королівської родини повинен точно показати, що він робить, чому це важливо і як це допомагає громадськості", — додало джерело.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт — союзник Вільяма

Кейт начебто хоче оптимізувати їхнє робоче навантаження до того, що дійсно може допомогти. Якщо заходи не підтримують реальний благодійний вплив, їх скорочують.

Джерело каже, що принцеса Уельська "є дуже близьким партнером Вільяма в усіх відношеннях. Вона допомагає йому набагато більше, ніж хтось може собі уявити".

"Вона — резонатор, стратег, та, хто згладжує особистісні конфлікти, перш ніж вони переростуть у повноцінні проблеми", — наголосив інсайдер.

Навіть зараз, коли лікарі та її родина кажуть їй не поспішати та берегти своє здоров'я, Міддлтон все ще бере активну участь у кожному важливому рішенні, яке приймає Вільям.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Вона має надзвичайну здатність заспокоювати ситуації, які можуть легко вибухнути", — вважає джерело.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Луї все ще вчиться знайомитися з публічними королівськими виходами, а його батьки цілком раді дозволити йому бути собою.

Спідниця Кейт Міддлтон від Miu Miu вартістю понад 90 тисяч гривень викликала суперечки в мережі.

Крім того, принцеса Шарлотта скопіювала образ своєї мами та відтворила її зачіску.