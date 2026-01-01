Стало известно, сколько денег заработали Кейт Миддлтон и принц Уильям за прошлый год

Доход принца и принцессы Уэльских из поместья герцогства Корнуольского был раскрыт в составе Интегрированного годового отчета, который рассматривает 2024-2025 финансовый год.

43-летний Уильям, который унаследовал титул и имение герцогства Корнуольского от короля Чарльза III, когда его отец взошел на престол в 2022 году, и Кейт получили 30,9 миллиона долларов на покрытие государственных, частных и благотворительных расходов для них и их трех детей: 12-летнего принца Джорджа, 10-летней принцессы Шарлотты и 7-летнего принца Луи. Об этом пишет E!News.

Доход Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Поместье герцогства Корнуольского, стоимость которого составляет более 1 миллиарда долларов, было основано в 1337 году королем Эдуардом III для покрытия расходов старшего сына британского монарха. Он состоит из земли, ферм и прочего в 23 графствах Англии. Хотя Уильям и Кейт уже два года носят титулы герцога и герцогини Корнуольских, в следующем году они возьмут на себя еще больше ответственности.

Супруги возьмут на себя обязанности предоставителей королевских ордеров весной 2026 года благодаря тому, что Чарльз предоставил им эти титулы в начале 2025 года.

На своих новых должностях Уильям и Кейт будут иметь право публично рекламировать свои любимые бренды.

По данным веб-сайта Ассоциации владельцев королевских ордеров, лицо, выдающее королевские ордера, имеет право предоставлять королевский ордер на назначение компании или лицу, которое поставляло "продукты или услуги на регулярной и постоянной основе" королевскому двору в течение не менее пяти из последних семи лет.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Проще говоря, лицо, выдающее королевские ордера, признает "желаемый продукт или услугу" королевской семьи.

После того как компания или лицо получает королевский ордер, ей предоставляется "право размещать соответствующий королевский герб на своей продукции, упаковке, канцелярских принадлежностях, рекламе, помещениях и транспортных средствах" в течение пятилетнего периода действия ордера.

