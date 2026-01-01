Стало відомо, скільки грошей заробили Кейт Міддлтон і принц Вільям за минулий рік

Дохід принца та принцеси Уельських з маєтку герцогства Корнуольського був розкритий у складі Інтегрованого річного звіту, який розглядає 2024-2025 фінансовий рік.

43-річний Вільям, який успадкував титул і маєток герцогства Корнуольського від короля Чарльза III, коли його батько зійшов на престол у 2022 році, та Кейт отримали 30,9 мільйона доларів на покриття державних, приватних та благодійних витрат для них та їхніх трьох дітей: 12-річного принца Джорджа, 10-річної принцеси Шарлотти та 7-річного принца Луї. Про це пише E!News.

Дохід Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Маєток герцогства Корнуольського, вартість якого становить понад 1 мільярд доларів, був заснований у 1337 році королем Едуардом III для покриття витрат старшого сина британського монарха. Він складається із землі, ферм та іншого у 23 графствах Англії. Хоча Вільям і Кейт вже два роки носять титули герцога та герцогині Корнуольських, наступного року вони візьмуть на себе ще більше відповідальності.

Подружжя візьме на себе обов'язки надавачів королівських ордерів навесні 2026 року завдяки тому, що Чарльз надав їм ці титули на початку 2025 року.

На своїх нових посадах Вільям і Кейт матимуть право публічно рекламувати свої улюблені бренди.

За даними вебсайту Асоціації власників королівських ордерів, особа, що видає королівські ордери, має право надавати королівський ордер на призначення компанії або особі, яка постачала "продукти або послуги на регулярній та постійній основі" королівському двору протягом щонайменше п'яти з останніх семи років.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Простіше кажучи, особа, що видає королівські ордери, визнає "бажаний продукт або послугу" королівської родини.

Після того як компанія або особа отримує королівський ордер, їй надається "право розміщувати відповідний королівський герб на своїй продукції, упаковці, канцелярському приладді, рекламі, приміщеннях та транспортних засобах" протягом п'ятирічного періоду дії ордера.

