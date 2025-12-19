Принц Вільям хоче порушити багаторічні різдвяні традиції королівської сім'ї: що він прагне змінити

Принц Вільям хоче порушити деякі багаторічні традиції королівської сім'ї на Різдво, коли зійде на трон після свого батька, короля Чарльза III. Зміни, яких він прагне, можуть докорінно перетворити звичні зимові святкування.

Одна з головних змін, яких хоче принц Вільям, торкнеться головного різдвяного святкування королівської родини, що відбувається у маєтку у Сандрінгемі. Про це пише видання Express з посиланням на далі інсайдера.

Багаторічна традиція полягала у зборі всієї родини у маєтку, включно з прогулянкою до церкви на служіння та пишний святковий обід у сімейному колі. Також відомо, що у Сандрінгемі королівська родина також проводить святкування напередодні Різдва, коли члени обмінюються подарунками одне з одним.

Цієї традиції дотримується король Чарльз, але коли на трон зійде Вільям, то він може відмовитися від неї, стверджує інсайдер.

Принц Вільям хоче змінити різдвяні традиції королівської сім'ї Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Пол Беррелл, колишній королівський дворецький і друг покійної принцеси Діани, розповів, що майбутній монарх може змінити традиції на Різдво. Він зокрема вважає, що принц Вільям може суттєво скоротити звичні заходи, без яких не минають щорічні святкування. Однак головне, що може змінити Вільям, це відмова від проведення великого дійства у Сандрінгемі.

"Коли Вільям зійде на престол, він буде головувати на сімейних святкування Різдва у Сандрінгемі. Але вони будуть набагато скромнішими, ніж зараз", — розповів Беррелл.

Чому принц Вільям хоче змінити різдвяні традиції?

Як пояснив інсайдер, принц Вільям відрізняється від свого батька. У той час як король Чарльз вважає за власний обов'язок запросити всю королівську родину на святкування, Вільям так не вважає. Ймовірно, він буде обмежуватися лише запрошенням для сім'ї Кейт Міддлтон, а також своїх найближчих родичів.

До того ж, стверджує інсайдер, майбутній король може й зовсім змінити локацію для різдвяних святкувань родини.

"Вони можуть навіть не використовувати маєток у Сандрінгемі — він може здатися їм занадто великим. Анмер-Холл, інша будівля на території маєтку, буде більш вдалим і затишним місцем для їхнього Різдва", — підкреслив Пол Беррелл.

Варто зауважити, що принц Вільям має власне, сучасне бачення майбутнього монархії, через що і прагне внести деякі зміни у життя королівської родини. Раніше ЗМІ писали, що вони разом із дружиною Кейт Міддлтон не хочуть жити у великому маєтку, який більше нагадує музей, аніж дім.

