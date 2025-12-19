Поддержите нас UA
Принц Уильям хочет нарушить многолетние рождественские традиции королевской семьи: что он может изменить

Принц Уильям хочет нарушить многолетнюю рождественскую традицию королевской семьи | Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Уильям хочет нарушить некоторые многолетние традиции королевской семьи на Рождество, когда взойдет на трон после своего отца, короля Чарльза III. Изменения, к которым он стремится, могут в корне преобразить привычные зимние празднования.

Одно из главных изменений, которых хочет принц Уильям, коснется главного рождественского празднования королевской семьи, которое проходит в поместье в Сандрингеме. Об этом пишет издание Express со ссылкой на далее инсайдера.

Многолетняя традиция заключалась в сборе всей семьи в поместье, включая прогулку в церковь на служение и пышный праздничный обед в семейном кругу. Также известно, что в Сандрингеме королевская семья также проводит празднование накануне Рождества, когда члены обмениваются подарками друг с другом.

Этой традиции придерживается король Чарльз, но когда на трон взойдет Уильям, то он может отказаться от нее, утверждает инсайдер.

Пол Беррелл, бывший королевский дворецкий и друг покойной принцессы Дианы, рассказал, что будущий монарх может изменить традиции на Рождество. Он в частности считает, что принц Уильям может существенно сократить привычные мероприятия, без которых не обходятся ежегодные празднования. Однако главное, что может изменить Уильям, это отказ от проведения большого действа в Сандрингеме.

"Когда Уильям взойдет на престол, он будет председательствовать на семейных празднованиях Рождества в Сандрингеме. Но они будут намного скромнее, чем сейчас", — рассказал Беррелл.

Почему принц Уильям хочет изменить рождественские традиции?

Как объяснил инсайдер, принц Уильям отличается от своего отца. В то время как король Чарльз считает своим долгом пригласить всю королевскую семью на празднование, Уильям так не считает. Вероятно, он будет ограничиваться лишь приглашением для семьи Кейт Миддлтон, а также своих ближайших родственников.

К тому же, утверждает инсайдер, будущий король может и вовсе сменить локацию для рождественских празднований семьи.

"Они могут даже не использовать поместье в Сандрингеме — оно может показаться им слишком большим. Анмер-Холл, другое здание на территории поместья, будет более удачным и уютным местом для их Рождества", — подчеркнул Пол Беррелл.

Стоит заметить, что принц Уильям имеет собственное, современное видение будущего монархии, из-за чего и стремится внести некоторые изменения в жизнь королевской семьи. Ранее СМИ писали, что они вместе с женой Кейт Миддлтон не хотят жить в большом поместье, которое больше напоминает музей, чем дом.

