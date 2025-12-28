Принц Вільям та Кейт Міддлтон зіткнулися з гнівом місцевих мешканців після переїзду у новий маєток: що їх обурило

Після переїзду у новий маєток у Віндзорі принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон зіткнулися з хвилею гніву від місцевих мешканців через створене "сталеве коло" безпеки.

Довкола нового маєтку Forest Lodge, де зараз мешкає принц Вільям зі своєю сім'єю, облаштували шестимильний кордон з огорожею задля збереження приватності і безпеки королівського подружжя і дітей. Про це пише видання Daily Mail.

На огорожі довкола будинку установлені камери відеоспостереження та таблички "Вхід заборонено". Обурені мешканці скаржаться: вони стверджують, що їх "заманили у пастку", коли ті погодилися на такі дії, які фактично "розрізали" мальовничий Віндзорський парк.

Маєток Forest Lodge у Віндзорському парку, де оселилися принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми

Люди скаржаться: велика загороджена територія довкола будинку у георгіанському стилі, пам'ятки архітектури, вплинула на їхнє життя. Зараз вони "абсолютно розчаровані", оскільки зона безпеки королівської родини буквально заблокувала доступ до решти території, якою вони упродовж багатьох років користувалися.

"Кажуть, що можна користуватися іншими воротами, але не можна, бо там ніде паркуватися. Ми живемо тут 20 років, там чудово", — розповів чоловік, що вигулює собак.

Мешканці наголошують, що добре розуміють потребу у приватності принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Проте такі заходи безпеки вважають надмірними.

"Це удар, але вони не збираються змінювати свою думку", — зазначив один із місцевих.

Відомо також, що люди, які мешкають на відстані милі від парку, можуть сплатити 60 фунтів за доступ до території, недоступної для інших відвідувачів. Проте новий "кордон" робить і цю можливість недоступною.

Людей обурює і те, що через нових мешканців Forest Lodge зручна дорога тут "постійно закрита", через що доводиться її об'їжджати, аби зробити свої справи.

Як реагують у королівській родині на обурення мешканців

Мешканці стверджують: королівська родина не зробила нічого, аби зв'язатися з ними та спробувати врегулювати ситуацію.

Джерело розповіло виданню, що королівська пара знає про гнів місцевих мешканців і це їх тривожить. Проте джерела у палаці спростували цю інформацію. Інше джерело взагалі назвало обурення людей "незначним", коментуючи відсутність реакції на це.

"Немає фактичних підстав називати це "негативною реакцією". Скарги були мінімальними", — заявив представник.

